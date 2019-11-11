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太假！40支吐痰影片「外觀、落地弧度都一樣」　檢舉達人遭判刑2年

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▲▼劉男為了賺檢舉獎金，竟造假機車騎士吐痰影片，痰的外觀、落地弧度都一樣，遭判刑2年 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉男造假機車騎士吐痰影片賺獎金，痰的外觀、落地弧度都一樣，遭判刑2年 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名檢舉達人2016年起，2年來在板橋區陸續拍攝200多件機車騎士隨地吐痰，向環保局檢舉，以每件288元領取獎金，但其中有40支影片，發現嵌入「吐痰」動畫影像，吐痰角度、弧度及痰的外觀都一樣，認定影片造假，除了追回獎金並依偽造文書、詐欺取財等罪，判2年有期徒刑，可易科罰金。

▲▼劉男為了賺檢舉獎金，竟造假機車騎士吐痰影片，痰的外觀、落地弧度都一樣，遭判刑2年 。（圖／記者陳以昇翻攝）

38歲劉姓檢舉達人2016年至2018年間，在新北市板橋區各道路巷弄內，用行車記錄器拍攝機車騎士隨地吐痰影片，共拍攝200多支違規影片，依廢棄物清理法向環保局檢舉，以每一件違規成案288元獲取獎金。

但其中有40支影片裡痰的外觀、違規人吐痰噴出去的弧度、落地角度，連時間長短都完全一樣，懷疑劉男造假；經檢方委請調查局鑑定影片內容，發現影片中都有「口水.png」等素材嵌入，認定有用編輯軟體後製，並非原始影像，檢方依法起訴。

開庭時，劉男強詞奪理狡辯說「如果是假的，那違規人為何要繳罰單」，強調並無造假詐領獎金；但有違規的證人表示，當天轉頭只是要超車，若真要吐痰，一定吐到自己衣服；更有證人說，他同事當天戴全罩式安全帽，是要怎麼吐痰；礙於申訴耗時，都乖乖繳罰款了事。

新北地院審理時，認為劉男明知被檢舉人並無隨地吐痰，竟變造拍攝原始影片並上傳至檢舉系統，致環保局承辦人員陷於錯誤，而對被檢舉人裁處罰鍰，並核發檢舉獎金，嚴重影響他人權益及公務機關審核檢舉案件的正確性，依偽造文書、詐欺取財等罪，判有期徒刑2年，可易科罰金。

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