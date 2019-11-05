樂桃超狂放票！「單程700元」飛東京、大阪、北海道　限時24hrs開搶

▲樂桃航空推限時24小時促銷，單程機票最低700元起。（圖／樂桃航空提供）

記者賴文萱／台北報導

限時24小時！樂桃航空推出超狂促銷，11月6日21:00起開賣單程最低700元起機票，促銷航線包含東京、大阪、札幌通通有，年末想再衝日本賞楓、玩雪的旅客記得手刀搶票。



樂桃航空24小時限時促銷

販售期間：2019年11月6日21:00〜11月7日20:59（台灣時間）

適用期間：2019年11月14日〜2020年1月21日

※適用出發日期、票價依各航線有所不同。

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▲搶到促銷機票，年底就能再衝日本賞楓、看雪。（圖／記者黃士原、蔡玟君攝）

特惠航線票價（單程）

台北（桃園）－札幌（新千歲）：新台幣700元

台北（桃園）－仙台：新台幣700元

台北（桃園）－大阪（關西）：新台幣900元

台北（桃園）－沖繩（那霸）：新台幣700元起

高雄－大阪（關西）：新台幣700元

高雄－沖繩（那霸）：新台幣700元起

台北（桃園）－東京（成田）：新台幣900元

高雄－東京（成田）：新台幣700元

樂桃表示，促銷票價為每位乘客單程未稅之Simple Peach Promo票價，行李託運和預選座位皆須另外付費，優惠價機位數量有限，售完為止，優惠票價售完的航班將顯示一般票價金額。

►「時間對我們來說完全沒用！」