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軍職退伍栽種優質香蕉　銷往通路商賣到好價格

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▲屏東縣長治果農李俊賢種出出品質優良的香蕉，賣到穩定的好價格。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣長治果農李俊賢種出出品質優良的香蕉，賣到穩定的好價格 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉果農李俊賢，4年前從軍職退伍後曾待過廣告公司，3年前返鄉幫忙父母親種田，栽種香蕉及台灣香檬，由於選擇適合種植的地，加上肥培管理及草生栽種，生產出品質優良的香蕉，賣到穩定的價格。

32歲的李俊賢，原本對務農並不是很有興趣的，因父母親年紀大，需要有人幫忙，於是返鄉務農。他說，剛開始種田，什麼都不懂，在長輩教導及請教專家，瞭解到各種植物的特性，也知道適地適種的原則，栽種的香蕉分別在長治、潮州、竹田等地，但慢慢發現長輩種的方式和現代觀念脫節，比如說用藥問題及施肥，因此他依政府規定施藥，和長輩常意見不合，後來乾脆各種各的。

李俊賢除種香蕉，也在竹田租地種香檬，以契作方式固定價格交給社場，而香蕉也希望走進這種合作模式，也有部份田地是種水稻及紅豆，讓產品能夠多元化。

他說，香蕉會有黃葉病問題，所以要易地而種，一般8-10個月收成，由於工人難請，他都請專業代採工人，以公斤計價，他則負責生產優質的香蕉，平均一星期採收一次，每次量約在600斤，大多交給行口等通路商。

雖然和長輩觀念不同，但他也感謝父母親出資，讓他在農業上發揮，因父母親立下的基礎，加上自己的想法，未來會在農業上更有揮灑空間。

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