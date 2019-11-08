2019年四重溪溫泉公園點燈開幕　瀰漫浪漫日式風情

▲2019年屏東縣四重溪溫泉公園8日晚點燈開幕，以楓紅意象營造冬日溫暖氛圍，讓遊客不用搭飛機去日本就能賞楓。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

迎接一年一度的溫泉季活動，搭配溫泉公園日系格調，2019年屏東縣四重溪溫泉公園以楓紅意象營造冬日溫暖氛圍，讓遊客不用搭飛機去日本就能賞楓。8日晚間6點燈啟動，引爆火紅熱潮。

▲▼潘孟安縣長致詞、四重溪溫泉公園。

潘孟安縣長說，去年溫泉公園營造紫色薰衣草燈海，璀璨氛圍吸引爆滿人潮，四重溪溫泉區湧入史上最大量人潮，榮獲各界莫大好評。

今年以楓紅意象營造冬日溫暖氛圍，步入園區，浪漫的兩旁楓紅氛圍瀰漫了整座公園，就連公園入口近5公尺高的可愛大蔥寶身旁都有漫漫楓葉，當點燈啟動的那一剎那，在場民眾都齊聲開心尖叫。另今年更延伸燈飾規劃到199線道另一端的旭海溫泉，同樣也展現楓紅燈海。潘孟安說，「四重溪溫泉近山、旭海溫泉臨海，歡迎民眾來屏東同時享受2種不同的溫泉風情」！

傳播暨國際事務處指出，「2019四重溪溫泉季」晚上開幕點燈後，將持續至2022年2月9日止，每晚6時至10時給來自各地的遊客不間斷地浪漫燈海。

活動期間，民眾凡車城鄉或四重溪溫泉區住宿1晚或消費1000元以上，就可兌換蔥寶毛巾1份，數量有限，送完為止！活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網 ( https://www.i-pingtung.com/2019pths )查詢。