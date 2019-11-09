囂張兄弟沒戴安全帽被開單...反罵警察「扯衣壓頭」！網嘆：沒王法

▲新莊囂張兄弟與警察發生衝突。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

記者錢玉紘／綜合報導

新北市一對年約40歲的兄弟於8日晚間騎機車行經新莊區新樹路時，因後座的乘客沒戴安全帽被警察攔下，兩人一度與警方發生衝突，還演變為肢體拉扯，誇張景象全被路過的網友錄了下來，並感嘆「沒有王法了」。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼出了斷雙方扭打的影片，可以看到身穿一黑一紅上衣的兄弟檔，與兩名員警發生肢體衝突，4人扭打成一團，警察一度被壓頭，還被拉扯衣服。網友指出，一開始紅衣男先對警察叫囂，後來黑衣服的兄弟也加入，態度囂張，指著警察的鼻子罵人，講沒幾句後又繼續伸手拉扯。



另一段影片中可以看到，兩人已經被警察制服，雙手抱頭蹲在上，醒好隨後支援警力到場，才化解紛爭。PO影片的網友感嘆，「不得不說現在的警察身分跟軍人一樣。卑微，有武器卻不能使用 」。

網友也留言表示，兩人攻擊拒捕還以警察發生衝突，態度很誇張，「尊嚴在哪」、「沒有王法了」、「連政府都將警察軍人的尊嚴踩在地上，一般民眾會把警察當回事嗎？」、「這已經是違害警察執行公權力，兩人皆可直接送法辦了」、「台灣警察真的很可憐」、「警察做什麼都要被投訴，哪敢什麼公權力」。