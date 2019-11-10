卓榮泰暗酸韓國瑜：若總統參選人對自身金流交代不清　要怎教下一代？





▲卓榮泰參加「2020新北市小英姐妹會成立大會」。（圖／民進黨提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆購買南港7200萬豪宅，引發外界關注。民主進步黨主席卓榮泰10日出席公開場合時提到，如果有一個總統參選人總是一派胡言，且常常使用歧視語言，還對自身金流交代不清，這樣的人要讓父母如何教小孩？

卓榮泰10日出席「2020新北市小英姐妹會成立大會」，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、立委余天、吳秉叡、羅致政、張宏陸、蘇巧慧、呂孫綾、立委參選人蔡沐霖、張銘祐、新北小英姐妹會總會長李亞萍及多位黨公職皆到場相挺。現場超過千位婦女幹部出席，展現捍衛台灣民主自由的決心。

卓榮泰表示，看見余天允諾，要為新北市選戰打出全壘打，使他對選戰更有信心，勝選是不簡單的工作，余天與現場的所有立委參選人，要共同撐起選贏新北選戰責任。

卓榮泰提及，本來想宣傳減稅、加薪、長照托育等政策，但現場婦女讓他想起孩童教育，他提問現場婦女，若有一位總統參選人總是一派胡言，經常使用粗鄙與歧視的語言，對自身金流交代不清，這樣格局的總統參選人，要父母們如何教導小孩？

卓榮泰呼籲，三月補選時他曾拜託大家「女人撐起一片天，女人一起撐余天」，而今，懇請各位與余天再次努力，為台灣撐起一片天，總統票投給蔡英文，立委投給余天，政黨票投給民進黨。

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