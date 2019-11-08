11歲妹玩急流泛舟　上船前「要老師搭別艘」重力碰撞落水…6分鐘後浮出腫屍

▲英國11歲女孩玩急流泛舟溺斃。（圖／翻攝自Youtube／警方照片下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國德雷頓莊園主題公園（Drayton Manor Park）20017年發生一起遊樂設施意外。一間中學校的學生到該遊樂園校外教學，當時在乘坐「急流泛舟」的遊樂設施時，一名女學生掉進水池內，雖一度有抓到旁邊的石塊，但因為水流沖刷過急，等到老師返回想要救女學生時，發現她已經面朝下的溺斃水池中。

根據英國《太陽報》報導，當時11歲的珍娜（Evha Jannath）和同學準備上到急流泛舟的小艇上時，突然開口要求老師不要跟大家同船，同行的三名教師後來決定讓學生自己搭乘，而老師則是坐在後面一艘小艇上。然而因為水流湍急，加上小艇不斷左右撞擊，珍娜不甚摔進水池中，在眾人雖試圖想要及時搶救，卻仍被水流推著走，中間一度看到珍娜想要抓住一旁的岩石塊，卻不斷遭到水流阻礙。

▲溺斃的女孩最後被發現漂在水池中。

直到師長的小艇靠岸後，立即通報工作人員，才短短6分鐘的時間，等到眾人找到珍娜時，她已面朝下溺斃在水池中。檢方解剖遺體時發現，她身上、頭部有多處瘀傷，包括骨盆和器官，而死亡原因則是胸部受到重擊；但法醫認為，珍娜溺水死亡機率更大。

珍娜的家人不解的表示，為何師長沒有跟學生一起，明明一艘可以搭載6人，卻讓學生自己坐上小艇，明顯有安全疏失。校方則表示，珍娜和同學將手放到小艇外戲水，甚至擅自移動位置，確實有可能掉進水池，而監視器畫面中也能看到珍娜多次在水面掙扎後就再也沒有起來，「當時老師也有陪同去醫院」。珍娜的家人痛心的表示，失去女兒之後，世界已經分崩離析，回不去了。

►►買起來！！！