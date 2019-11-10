王詹樣公益信託落實在地關懷　連9年邀明華園文化扎根

▲王詹樣公益信託贊助明華園戲劇總團公演暨系列活動。（圖／台塑企業提供）

記者翁伊森／嘉義報導

王詹樣公益信託為推動台灣特色文化發展，連續第九年邀請國際知名歌仔戲表演團隊「明華園戲劇總團」嘉義演出，9日晚間6時30分於新港鄉公園民俗表演場開鑼公演，且除了戲劇演出外，台塑企業新港廠當日自下午2時起舉辦中醫義診、捐發票做愛心、親子彩繪等活動，並邀請嘉義縣8家弱勢團體舉辦公益義賣，以及財政稅務局、南區國稅局、新港消防隊等單位業務宣導服務等。

▲王詹樣公益信託戲劇公演前更有愛心市集等活動。（圖／台塑企業提供）

週末的午後，民眾大手牽小手相繼到現場參與各項活動，嘉義縣長翁章梁亦特地親臨現場與民眾同樂，現場人聲鼎沸，晚間明華園戲劇總團吸引超過2,500人到場觀賞國家級的演出，新港鄉公所林茂盛鄉長、嘉義縣議會林秀琴、陳文忠及葉孟龍等議員，以及多位地方人士均出席參加，台化公司呂文進總經理亦率多位高層主管特別南下共同參與，並將當日活動之義賣所得、募捐超過30,000張之愛心發票，以及公司另捐贈之88,000元，由新港鄉扶緣服務協會陳炳村理事長代表8個弱勢團體受贈，作為關懷社會弱勢經費。

▲嘉義縣長翁章梁出席王詹樣公益公活動前愛心市集。（圖／台塑企業提供）

明華園戲劇總團由無敵小生孫翠鳳、當家小旦鄭雅升及第一丑角陳勝在領銜主演「逐鹿天下」戲碼，由獲國家文藝獎肯定的陳勝國編劇，以「項羽」為主角，從全新的角度大膽地描述楚漢相爭故事，緊湊的情節，喜感的動作牽引觀眾們如癡如醉，宛如自己身歷其境，國家級的戲劇演出，讓嘉義鄉親充分感受傳統藝術之美，渡過幸福歡樂的週末假期。

「王詹樣公益信託」是台塑企業 創辦人王永在先生為紀念及追思母親，延續回饋社會美德，於2006年以個人名義捐助成立，以「取之於社會、用之於社會」的理念，長期致力於教育、醫療、社會福利、體育發展等社會公益事業，包含設置「兒少獎助學金」、推動「罕見疾病照護」、「受暴家庭協助」、「向陽計劃」及體壇「燃星計畫」、「未來之星」等。

同時長期協助台灣本土特色文化持續發展，透過經費的贊助及提供演出的舞台，達到滋養本土戲團，促使其永續經營，讓傳統藝術向下扎根與傳承，更藉此關懷偏鄉家庭、學童，增加接觸傳統文化及藝術的機會，讓當地鄉親及孩童可以就近在社區觀賞高水準的演出，沉浸於藝術的薰陶，演出的劇團包含「明華園戲劇團」、「亦宛然掌中劇團」、「如果兒童劇團」、「大龍峒金獅團」、「蘋果劇團」及「黃俊雄影視布袋戲」等，內容涵蓋歌仔戲、傳統偶戲以及現代兒童劇等。

台塑企業新港廠已建廠超過30年，持續地進行環保改善，其中汽電共生廠的4套燃煤機組運轉現已比天然氣機組更加環保，廠大門所設立的環保看板即是讓民眾共同監督設備運轉情形，另外更投資16億將原本煙囪排放之白色水氣去除以避免民眾誤會環保異常，所以企業在環保方面的改善不遺餘力，促使廠區跟地方共存共榮。

台塑企業更長期關懷新港鄉弱勢團體，定期發起員工勸募二手物資予新港扶緣服務協會，募款協助華山基金會新港分會購置「愛心專車」，且每年歲末「春節年菜」送餐關懷造訪獨居老人，溫暖長者的心。且921地震及莫拉克風災後，在嘉義縣興建所學校老舊教室，經費約億元，其中新港鄉興建新港國中、月眉、文昌國小及鄉立托兒所等四所學校，興建經費2.1億元，提供學子一個安全舒適的學習空間。