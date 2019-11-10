微波爐加熱破壞食物營養「易致癌」？國建署澄清了：可能保留更多礦物質

▲國建署指出，使用微波爐不但不會降低食物的營養價值，反而可能保留更多維生素、礦物質。（圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

使用微波爐加熱的食品是否會致癌，近期又在網路上掀起許多討論。對此，衛福部國民健康署表示，這是因為許多人對微波爐有錯誤認知所引起的，事實上使用微波爐不但不會降低食物的營養價值，甚至還可能比傳統的烹飪方式保留更多維生素、礦物質。

國民健康署在一則公告中說明，微波爐是透過「微波」加熱食物，而微波其實是電磁波的一種，能夠輕易穿透絕緣體，只要微波爐啟動後，內部就會產生微波，被含有水分的食物吸收後，就會開始以相同頻率震動，造成分子之間的摩擦，產生熱能，讓食物從外層加熱至內層。

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▲美國癌症協會說明，微波爐不會讓食物具有放射性。（圖／記者柯振中攝）



國民健康署引述「美國癌症協會（ACS）」的資料指出，微波爐並非透過「X射線」或是「伽馬射線」來加熱食物，所以不會讓食物具有放射性，且微波爐也不會改變食物的分子、化學結構。

最後，國民健康署舉出「美國食品藥物監督管理局（FDA）」的資料澄清，比起傳統的烹飪方法，使用微波爐來烹調食物，非但不會降低食物的營養價值，還可能會保留更多的維生素、礦物質。

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