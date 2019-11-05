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想吃雞球！超商店員「秒拒微波」：非本店購買　他Call客服再吃癟…網轟臉痛嗎

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▲▼超商微波雞球！店員秒拒「非本店購買」…他嗆1星灌爆　網洗版轟：臉痛嗎（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PO不滿微波被店員拒絕！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

半夜突然嘴饞，不少民眾會微波冷凍食品來吃，不過一名男網友在A分店購買點心，之後想拿去B分店加熱時，遭店員直接拒絕，接著解釋「不是本店購買不能微波！」原PO生氣打客服抱怨，豈料又被官方打臉一次，最後到臉書討拍，三度被一大票網友們慘洗版。

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，昨（4）日半夜3點到超商，拿出在別間分店購買的冷凍雞球食品，「請店員幫我微波」，豈料，對方一口回絕「不是本店購買不能微波！」原PO聞言，臉上露出錯愕表情反問，「買你們全X專屬商品竟然不能再分店售後服務？」

請繼續往下閱讀...

這口怒氣讓原PO實在嚥不下去，他向超商客服投訴，不過官方也力挺分店作法，「確實有權拒絕！全省連鎖店商品售後服務只限本店購買才有！」此話一出，再度讓原PO理智線斷裂，狠酸「難怪你們永遠贏不了XX（別家超商業者）…我這樣要求很過分嗎？請大家評理和購買前請三思！」文末還標記，「認同請GOODLD（應為GOOGLE）評論搜尋XXXX店一顆星！」

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▲▼超商微波雞球！店員秒拒「非本店購買」…他嗆1星灌爆　網洗版轟：臉痛嗎（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友卯起來狂罵！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

抱怨文一貼出後，網友幾乎一面倒砲轟神邏輯，「這件事情我可以體諒店家」、「哈哈哈真的有好笑簡單的常識啊，版主臉痛嗎？」、「你為什麼不當下微波？」、「聰明有上限，笨X則無，就算是在分店買的東西，要售後服務也是由分店服務，誰知道你動了什麼手腳」、「 你也沒錢給分店賺，為什麼要分店幫你服務？」、「我可以給版主一顆星嗎」、「真的以為全X就是你家嗎」、「對消費者來說 全X是一個品牌、一間公司，但對每一間全X而言，他們的背後各有各的加盟主。今天，您去A加盟主的店買東西，卻跑來B加盟主的店用微波，錢是A加盟主賺的，但電費卻是B加盟主要負擔，若您是加盟主您願意嗎？再比例一個，今天你的兄弟和別人借錢，對方上門找你討錢，然後說…你們都是一家人啊，請問您內心如何想呢？做人需要將心比心」。

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關鍵字：

雞球超商店員客服微波

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