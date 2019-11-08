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揭開迪士尼5個隱藏秘密！「地下通道、員工暗號」園區只有一個時鐘

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▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼的仙杜瑞拉城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／柯沛辰報導

迪士尼樂園的彩蛋和隱藏巧思，一直是大家樂此不疲的話題。有前員工就私下揭露5個不為人知的秘密，指樂園其實有地下通道，還有專門的VIP貴賓休息室，每位外表和藹可親的迪士尼角色可都是經過嚴格篩選和訓練。

一、 每位人偶演員都經過層層訓練，必須嚴格遵守設定

要成為合格的人偶演員不僅得通過層層考試，甚至還得單靠肢體語言表達角色情緒，以證明自己即便扮演不發一語的角色，也能靠肢體表達深動的角色形象跟個性。

正式上場時，演員必須恪守「角色設定」，融入這個角色的世界觀，例如遊客若跟彼得潘談論電玩、動漫之類的事物，他可能會露出一臉疑惑的表情，因為那是他世界裡所沒有的東西。

由於迪士尼不僅僅只有一間，扮演同一個角色的演員也不只一位，但如果你給該角色簽名，就會發現無論是美國還是日本迪士尼，簽名都如出一轍，那是因為職前訓練也包括筆跡練習，目的是讓大家看到「同一個」米奇或公主。

▲▼ 迪士尼公主 。（圖／翻攝自奧蘭多迪士尼官網）

▲園區內的迪士尼公主 。（圖／翻攝自奧蘭多迪士尼）

二、 工作人員專屬的disney point，單指是大忌

園區內的員工若要指路、服務顧客，通常會用兩根手指，絕不會只使用一根手指頭，因為旅客來自世界各地，在某些國家裡用一根手指頭指東西是很失禮的。另一說是，迪士尼創辦人華特先生也不喜歡員工用單指服務客人，因此規定就這樣傳承了下來。

三、 神出鬼沒的卡通角色

為了避免身穿戲服的卡通角色亂入、穿越到其他角色的園區，迪士尼特別設計「地下通道」供工作人員快速往返各區，一來保持孩子的純真想像，二來也不會打擾到正在玩耍的遊客。

值得一提的是，工作人員連同休息、換裝、用餐及準備都會在地下通道內完成，好在每個人都有自己的專屬拖車或獨立空間可使用，也讓他們能快速地調整好狀況，再次上場。

▲▼加州迪士尼樂園（Disney California Adventure）。（圖／記者錢玉紘攝）

▲加州迪士尼，夜景五彩繽紛。（圖／記者錢玉紘攝）

四、 沉浸式園區

為了讓樂區內的角色像是活生生從卡通跳出來的，演員們都充分地接受訓練，並嚴格遵守設定與遊客互動。若是有臨時狀況發生，工作人員還會使用一套暗號相互溝通，例如”Code V.”（代號V），就是在說「有遊客吐了」。

值得一提的是，園區設計上除了一進門的廣場有時鐘外，再也沒其他地方能看到時間，目的是讓大家在園區內享受這趟奇幻旅程，不要被流逝時間影響心情。

五、 隱藏起來的VIP休息室

樂園內有專屬提供貴賓休息的隱藏空間，而且數量還不少，例如未來世界主題公園、太空任務、軌道測試區、地球太空船等區域，都有獨立的貴賓和媒體休息室。

▲▼上海迪士尼。（圖／記者謝璩安攝）

▼日本網友幸運遇到出現機率超低的反派角色，而壞皇后也維持一貫高傲態度，活脫脫還原反派本色。

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