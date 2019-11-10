台股盤中逐筆交易明年3月正式上路　三類委託方式差異一次看懂

▲ 台股盤中全面逐筆交易明年3月23日起上路。（示意圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／台北報導

臺灣證券交易即將於2020年3月23日起實施盤中全面逐筆交易，不同於過去投資人的交易方式，所謂的「逐筆交易」就是隨到隨撮合，可以立即成交、不用等待，不像現在集合競價，每5秒撮合一次，因為逐筆交易的特性是隨到隨撮合，因此一筆委託可能瞬間產生多個成交價格。

為讓投資人在制度上線前熟悉逐筆交易撮合方式、新式委託種類，以及資訊揭示之頻率，富邦證券特別在富邦e01與富邦e+電腦及手機版推出「富邦擬真平台」，讓投資人可以在交易日盤後14:30-17:00時段進行模擬交易，搶先體驗逐筆交易的速度感及多元委託方式。

台股逐筆交易除了增加多項委託種類，新制在撮合速度上，將原本盤中的「每五秒一撮」的集合競價改為「隨到隨撮」，逐筆交易未來將有6種委託單，大致分為3類，包括ROD委託、IOC委託以及FOK委託。

ROD委託（市價／限價當日有效），就是所謂「當日有效單」，只要投資人掛出委託後，當日一直到收盤都是有效的。

IOC委託（市價／限價立即成交或取消），是「立即成交否則取消」的意思，就是掛出委託單當下，允許部份成交，殘餘委託不會留存，需要再重新委託。

FOK委託（市價／限價全部成交或取消）則是「立即全部成交否則取消」，在掛單當下，市場上必須有足夠的委託單可以成交，否則全部刪單。

因與現行的集合競價制度大不相同，富邦證券表示，投資人可透過擬真平台註冊並體驗下單，熟悉ROD、IOC和FOK等各種新式委託的下單方式及了解其差異，進而調整自身的看盤及交易習慣。

富邦證券指出，即日起至2020年3月22日止，推出長達半年的抽獎活動，只要當日成交任一筆台股，並透過富邦擬真平台成交三筆不同種類新式委託（限價IOC、限價FOK、市價IOC、市價FOK、市價ROD），就可以抽Dyson空氣清淨機、GoPro、掃地機器人、AirPods二代等多項獎品，只要投資人透過富邦擬真平台成交新式委託及台股成交的天數愈多，中獎機率越高，抽獎活動詳細內容及活動限制可至活動官網。

此外，參加富邦證券「擬真體驗獎不完」活動，還可以同步參加證交所舉辦之「好禮週週抽」，讓投資人每天定期上富邦擬真平台成為一種習慣，富邦證券也拍攝富邦e01與富邦e+操作影片，讓投資人可以跟著影片循序漸進，體驗逐筆交易新功能。