女投資165萬要不回　合夥人遭強押毒打囚禁2天...逼簽本票

記者邱中岳／台北報導

新北市1名男子與另名女子合夥投資虛擬貨幣，但女子卻要追討165萬元，但卻遲遲沒有得到投資公司回應，事後與1名自稱記者的女子將男子約碰面，男子離開時遭黑衣人帶走囚禁2天，最後逼簽本票後才獲釋。

▲張女與劉男（紅圈者）投資虛擬貨幣，張女要追討165萬未果，疑似被人押走囚禁2天。（圖／記者邱中岳翻攝）

47歲從事投資工作的劉姓男子，日前與40歲的張姓女子合夥投資虛擬貨幣，但張女要求劉返還165萬元，但卻遲遲沒有得到投資公司回應，張女要劉男出面處理，雙方相約咖啡廳喬債務。

但沒想到劉男一到現場，發現現場有多名黑衣人，還有1名自稱網路媒體的女記者在場，最後劉姓男子離開咖啡廳時被5名黑衣人帶走，獨留張女以及該名女記者在現場，事後劉男遭帶至中山區長安東路某大樓。

劉男向警方表示，一進屋內就被一群黑衣人用熱溶膠毆打，且還逼劉簽下165萬元的本票，且還透過友人先支付10萬元才獲釋，最後劉男苦不堪言向警方報案，目前警方也著手進行偵辦。

張姓女子到案後向警方表示，當時在現場喝咖啡喬債務，當天雙方相談對於債務處理沒有共識，劉男離開開咖啡廳時並沒有跟著出去，所以劉男被黑衣人帶往何處並不知情。

警方事後也通知張女、趙女以及2名黑衣人到案說明，4人訊後依照恐嚇取材、傷害、妨害自由函送法辦。

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