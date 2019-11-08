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年輕優勢無痛規劃退休生活！「定期定額+時間複利」還可搭配意外、醫療險附約

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▲小資族，存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲年輕時規劃退休生活，可以善用定期定額分散風險及時間複利的優勢，打造晚年的依靠和保障。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

價值觀改變，顯見晚婚、不婚成為趨勢，養兒防老已不再是人生的必要規劃。電商活動「雙十一光棍節」掀開年終購物季序幕，壽險業者也提醒所有單身族群，應趁年輕無痛規劃退休生活，善用定期定額分散風險及時間複利的優勢，替自己打造晚年依靠，並利用商品可附加附約的特色，加保意外、醫療及豁免保險費附約，將保障一次購足，讓光棍節的購物更有意義。

根據內政部戶政司統計，2018年台灣35歲以上未婚人數突破200萬人，其中，男女各約占55%及45%之比例，而國人平均初婚年齡男性為32.5歲、女性為30.2歲，相較10年前平均晚了1.1歲。

三商美邦人壽提醒，單身族群因無家庭負擔，相對較追求生活品質，在年輕享受的同時，也要慢慢打造老年的穩固靠山；無子女依靠，畢生儲蓄自退休開始將用於支撐生活開銷。若無妥善的退休規劃，終有坐吃山空的一天，因此，做好細水長流的退休金準備，單身者須比已婚族更為積極。

以三商美邦人壽「世紀達利（外幣）變額萬能終身壽險」為例，該保單提供利用小額保費投資，可同時享有高保障的管道，此商品連結數檔風險等級相對穩健的類全委帳戶及兩檔貨幣帳戶，且不論保費多寡，所有保戶皆享有專家代操的VIP服務，可降低自行操作的失誤風險，而連結的類全委標的皆具有資產撥回機制，讓保戶可在年輕時的累積資產階段，每月選擇以累積單位數的方式繼續增加保單帳戶價值，屆臨退休的收割階段，可改成現金給付領回，月月享有現金流，增加退休後的生活廣度。

如35歲男性投保，以退休規劃目的持續繳費至60歲，每月僅需定期定額投入3500元，且年目標保費設定於2萬6400元，即可享有300萬元的保額保障及每月資產撥回。另自第6保單年度屆滿起，連續10年提供保單持續特別紅利，最高累計回饋150%的目標保險費的保費費用予保戶，讓保戶在退休前可以持續累積保單帳戶價值。

當61歲人生步入退休階段時，可將資產撥回方式改以現金給付領回，作為每月生活基金，在保單有效情況下，同時享有最低300萬元的身故保障，不論對自己或是家人都可以盡到責任義務。

 
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