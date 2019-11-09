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ETtoday「好朋友放閃音樂節」人潮熱炸　快來聽歌放閃拿好禮！

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▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季。（圖／記者黃克翔攝）

▲ETtoday「2019好朋友放閃音樂節」一開場就人潮爆滿！（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者張惠媛／台北報導

今天（11/9）一大早台北華山1914文創園區就出現大量人潮，草地上三五好友成群、太陽公公也超給力，ETtoday「2019好朋友放閃音樂節」，現場不僅有吃有玩、還有「限時一天」的超閃打卡熱點，參加活動遊戲還能抽獎拿好禮，更有多位高人氣歌手接力演唱到日落，精彩活動一波接一波，給你滿滿一整天的幸福感。

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ETtoday新聞雲年年舉辦音樂節，每次的主題都成功帶起風潮，今年以「放閃」為主題，邀請你的麻吉、閨蜜、情人、家人、萌寵一起來現場玩樂，單身有理，放閃無罪，穩交很好，已婚更棒，朋友陪伴也不賴！活動開始不到兩小時，華山已經擠爆相揪來「放閃」的人潮，有音樂陪伴更Chill。

今年ETtoday祭出超強開唱陣容，除了聲林之王第二季同樂會，還有「女版方大同」稱號的Julia吳卓源、「超級偶像」出身的創作歌手吳汶芳、被鄉民譽為「最強畢業歌女神」的許維芳、以堅強創作實力奪得第30屆金曲獎「最佳國語專輯獎」的孫盛希、憑藉獨特唱腔風靡饒舌圈帶起全新潮流的Trout Fresh呂士軒、知名樂團宇宙人、聲林之王第一季人氣爆棚的「小烏龜」鄭可強、實力派創作歌手蔡旻佑、全能音樂人小宇宋念宇等，重點是，今天來華山聽他們唱歌通通免費。

▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季。（圖／記者黃克翔攝）

▲現場高規格網美打卡牆設置，還有粉色系球池，讓小朋友玩得超開心。

▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季 。（圖／記者黃克翔攝）

▲各攤位都吸引眾多人潮，許多限量商品等你來兌換！

這個週末不只有多位實力派歌手陪伴，現場也設置了高規格打卡牆，粉色系球池、電話亭、最萌身高差放閃牆，絕對會讓你拍到手機記憶體炸裂，活動現場多個攤位都送出限量好禮，活動一開始就人潮爆棚，再不來就要被換完啦！今天下載ETtoday APP可以免費獲得一份「閃到爆米花」（原價49元），且可用優惠價150元購入「放閃CP組」（推筒蛋糕＋可爾必思，原價299元），還能闖關拿好禮，只要在現場攤位完成闖關，並上傳音樂節現場照片到FB或IG，打卡設定公開並hashtag #ettoday #好朋友放閃音樂節，或填寫告白紙條投入告白箱，有機會讓主持人將你的告白念出來，大聲放閃有理！

家有萌寵的毛爸毛媽們，快帶毛孩出來踩踩草地曬曬太陽，ETtoday東森新聞雲跟「邦尼是個星球」合作推出寵物攝影攤位，有專業攝影團隊幫你的毛孩拍攝Q萌美照，還能把毛寶貝可愛的樣子製成鑰匙圈隨身攜帶，今天來中華電信攤位闖關成功，更可獲得寵物溝通師服務。週末時光怎麼度過才有意義？快點換好衣服、開揪好友，來華山跟ETtoday一起放閃HIGH整天！

>>>>>快來參加「2019好朋友放閃音樂節」<<<<<<

▲ETtoday好朋友放閃音樂節活動流程

好朋友放閃音樂節

⌾線上直播同樂，新聞雲主站、App、粉絲專頁活動花絮不漏接

⌾重磅卡司輪番演唱，九組藝人放閃情歌從早到晚不間斷！

⌾限量放閃好禮免費拿，閃亮亮闖關好禮今秋必備！

⌾超夯聲林之王2同樂會，選手首次合體登場演出鐵粉別錯過！

＞＞＞更多好朋友放閃音樂節資訊請點我

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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