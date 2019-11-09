港警澄清科大學生墜樓身亡：停車場內並無追捕與推倒死者

▲將軍澳一名青年疑躲避催淚彈時失足墜樓。（圖／翻攝自網路）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港科技大學學生周梓樂日前在示威活動中墜樓身亡，香港警方8日澄清，警方並無在停車場內追捕死者，也沒有推倒死者導致他失足墜樓，市民若有與事件有關的資料，應聯絡警方。警方強調，會深入調查事件，並強烈建議法庭召開死因研訊。

根據香港政府新聞網，東九龍總區高級警司傅逸婷表示，事發當日警方兩度進入停車場，第一次是在星期日晚上11時06分至20分，當時死者不在停車場；第二次是在星期一凌晨1時04分，警方到場驅散示威者，看見消防人員正在為死者急救，才知悉此事件。她說，警方對周梓樂之死感到痛心和難過，並向其親友致以深切慰問。

▲民眾紀念周梓樂。（圖／路透）

東九龍總區刑事總部警司胡家欣表示，警方在事件中是否需負上責任，是調查的重要目的之一，東九龍總區重案組會深入查證，並將調查結果提交予死因裁判官。

他說，由死者進入停車場至被發現倒臥二樓平台，其間並沒有警務人員進入或逗留在停車場內，警方當時在外面施放催淚彈和驅散示威者，但有關行動是否與事件有關，仍有待調查，現階段不能下定論。

至於香港科技大學校長史維在稍早發表的公開信中提到，事發當晚有警車阻擋救護車去路，救護人員要步行到事發現場，引致救援工作受阻20分鐘。香港警方9日凌晨在臉書強調，「絕無此事」，消防處也就此事作澄清，在處理中，救護車並沒有與現場警務人員接觸，而途中曾遇到巴士及私家車等阻塞，也沒有被警車阻擋去路。

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