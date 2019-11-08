霧台台24線飆速栽了！里港警方今年「舉發2516件」…每件罰單1700元起跳

▲屏東縣里港警方統計，2019年以來，已在霧台鄉台24線路段舉發2516件超速，每件至少開罰1700元 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警方為確保行車安全，及霧台鄉部落居民生活品質，在通往屏東縣霧台鄉台24線路口，以不定時等方式加強取締超速、噪音等違規案件，其中超速部分已達2千多件，駕駛人每件至少被開罰1700元，荷苞大失血，警方呼籲用路人依照規定行駛，確保交通安全，且不擔心被罰。

▲▼谷川大橋、霧台櫻花王。

台24線通往霧台鄉沿線，景色秀麗，又有連絡三地門鄉與霧台鄉的谷川大橋，橫跨荖濃溪支流隘寮溪，也是通往阿禮瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址、小鬼湖等觀光景點的必經道路，橋墩高達99公尺，超越68.1公尺高的國道6號國姓交流道高架橋，而成為目前台灣橋墩高度最高的橋樑，吸引許多民眾駕駛前往賞景。

卻也衍生超速、噪音影響當地部落生活安全及生活品質，轄區的里港警方配合監理、環保單位因此不定時執行取締勤務。



里港警方統計，2019年1月份起迄今，霧臺所在台24線路段不定時測速拍照取締，舉發2516件，每件至少開罰1700元；三地門所在三德檢查所執行監警聯合稽查，取締排煙管等改裝違規11件。另環保局舉發噪音4件，為了行車安全及部落居民生活品質，警方持續協調監理站、環保局，在三德檢查所賡續執行聯合稽查勤務，加強攔查取締改裝車體違規，確保民眾行的安全，籲請汽機車駕駛人遵守，以免被開單處罰。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。