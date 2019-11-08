影／台北女騎士中興橋遭撞！電動車逆向「撞斷她右手」…和解一半翻臉

記者柯振中／台北報導

新北市三重區的中興橋機車引道早前發生一起離奇車禍，一名女性機車駕駛順著橋道行駛，卻突然遭到逆向的電動自行車撞上，導致右手骨頭斷成兩截，肇事者事後馬上人間蒸發，讓她氣炸告上法院。沒想到，近日這名肇事駕駛還出面表示，希望對方回頭是岸，讓這名遭撞的女駕駛氣炸了。

這起事件發生在2018年7月12日，林姓女駕駛騎車行經中興橋機車引道時，在轉彎處遇上一輛逆向駕駛的電動自行車，一時閃避不及撞上，導致右手橈骨斷成兩截。

▼女駕駛與逆向的電動車相撞。（圖／翻攝「爆料公社二社」）



女駕駛在臉書社團「爆料公社二社」中指出，事件發生後，逆向的電動車駕駛立刻人間蒸發，直到女駕駛受不了，向法院提告，才出現做筆錄。女駕駛指出，肇事者就算出庭，也只會對著檢察官說「我很有誠意和解」，但中間完全不聞不問，讓女駕駛相當生氣，「被告了才在那邊說自己多有誠意？」

▼女駕駛與逆向車相撞，導致右手橈骨骨折。（圖／翻攝「爆料公社二社」）



雙方後來以30萬元達成和解，也約定好分成三期支付賠償金，沒想到肇事駕駛突然反悔不賠，找了一位「律師好友」到調解會上以「妳只斷一隻手，不用休整個body吧」、「妳很優秀考績都甲等，那妳就原諒他嘛」、「妳看我前幾天也摔斷手，我都沒去看醫生，也沒包起來」等話語消遣女駕駛，甚至還嗆聲說，肇事者已經50多歲，揹個刑責也沒什麼關係，讓女駕駛超級傻眼。

簡易法庭法官隨後考量，車禍後肇事者留在原地，也坦承是自己犯案的，符合自首要件，所以依過失傷害判處拘役40天，得易科罰金4萬元，讓女駕駛相當無奈，「但法官大人你知道他搞失蹤嗎？在判決前我有請律師申請要當庭辯論，但法院沒有接受就直接判決。」

直到今年11月1日，肇事者在庭上說明，女駕駛的骨折是假的，且是女駕駛超速撞上，才會有事件發生的，自己在撞擊前就已經停車了，這些言論隨後被法官駁回。

▼肇事者向記者說明，「我覺得，沒有什麼好說的，只是希望對方回頭是岸」。（圖／翻攝「爆料公社二社」）



女駕駛最後說，這名肇事者7日竟然還向記者說「希望對方回頭是岸」，讓她非常不滿，也非常傻眼，這句話明明就是肇事者該對自己說的，為什麼還敢對記者這樣講。

這名女駕駛附上的行車紀錄器顯示，她騎車行經橋道轉彎處時，該輛電動車突然逆向竄出，與她發生擦撞，導致女駕駛瞬間摔倒在地，行車紀錄器也隨之翻轉。

這起事件的經過被女駕駛曝光在網路後，許多網友氣炸回應，「他才需要回頭吧」、「逆向這種事做出來還不會不好意思？想提早下去還要拖人下水」、「好誇張，一定要給他教訓」、「機車逆向還有屁話要說？而且還是橋上耶」、「真衰，遇到這種人」。

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