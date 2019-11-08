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避免染毒！內埔警提醒：遠離名不經傳「等一個人」咖啡

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▲屏東縣內埔警分局偵查隊長張程湧至民立廣播電台宣導有關安居緝毒專案工作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局偵查隊長張程湧（右二）至民立廣播電台宣導有關安居緝毒專案工作 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局偵查隊長張程湧日前受邀至民立廣播電台宣導有關安居緝毒專案工作，針對新興毒品的樣式及「如何辨別新興毒品，避免誤食」來提醒民眾，讓人民有感。

▲屏東縣內埔警分局偵查隊長張程湧至民立廣播電台宣導有關安居緝毒專案工作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼張程湧到民立廣播電台宣導反毒。

▲屏東縣內埔警分局偵查隊長張程湧至民立廣播電台宣導有關安居緝毒專案工作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

張程湧表示，新興毒品因樣式花俏，吸引年輕人；又因包裝的鮮豔色彩，讓年輕人有著「無罪惡感」的幻覺，且因新興毒品屬於混搭型毒品，價格較傳統海洛因等毒品便宜，年輕人經濟上得以負擔，讓年輕人上當。

其中，最常見被客製做成三合一咖啡包、咖啡飲品、梅粉、餅乾、QQ糖；他提醒民眾，避免購買「名不見經傳」的飲品，如「等一個人」咖啡；及客製化的新興毒品並非專業的工廠生產，裁切及壓封未必工整；另部分新興毒品也有從原包裝袋重新回填毒品，再行裁切及壓封，民眾食用前，應詳細檢查包裝袋，以免誤食。

他說，避免向來路不明的店家購買飲品及食品，且禁止向以單包，而非以一整盒（如三合一咖啡）販售的店家購買商品。而在夜店要避免誤食毒品，記得飲料避免離開你的視線，若要如廁，寧可將該飲料帶著、或裝入預帶的環保杯。

張隊長提醒家長，要教育自己的小孩，跟「對的人」在「對的時間」去「對的地點」，畢竟無法確認孩子在夜店沒有誤食新興毒品或被下藥的風險，期盼家庭、學校及警察機關共同來防制下一代受毒品的威脅。

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