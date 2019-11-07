真人真事繪本隔16年再版！原住民遭受白色恐怖　一家驟變受盡排擠

▲《杜鵑山的迴旋曲》繪本描述鄒族菁英高一生遭受白色恐怖受難的故事，相隔16年再版對於高一生家人來說意義重大。（圖／國家人權博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

為了推廣原住民轉型正義，國家人權博物館特別與台灣史前文化博物館合作，相隔16年再版繪本《杜鵑山的迴旋曲》，描述鄒族菁英高一生遭受白色恐怖受難的故事，當時背負匪諜與貪污罪名，一家人也因此受盡排擠、遭受持續多年的經濟困境，透過次子高英傑的敘事觀點回憶。事隔多年後再版，對高一生家人來說意義重大。

高一生（1908-1954）出身於阿里山鄒族部落，族名Uyongu．Yatauyungana，日本名矢多一生，台灣總督府台南師範學校畢業後返鄉任教。戰後1945年開始，陸續擔任台南縣吳鳳鄉（今嘉義縣阿里山鄉）官派及民選第一屆鄉長，直至1952年被捕為止。

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高一生長年關心族人教育，戰前與戰後皆致力於鄒族公共事務與生活改善。二二八事件發生，他提出高山自治縣構想，受到官方猜忌，羅織匪諜罪與貪污罪名，而讓他成為白色恐怖時期的受難者之一。

《杜鵑山的迴旋曲》繪本事隔16年再版，除了顯示人權館對於原民轉型正義的重視，對於高一生家人來說意義更是重大。高一生的次子高英傑長年投注整理父親歌曲與書信，他表示父親一輩子為族群發展努力，離開已經65年了，當時背負政府所羅織的匪諜與貪污罪名，一家人也因此受盡排擠、遭受持續多年的經濟困境。

所幸藉由母親堅定的基督信仰，以及父親獄中書信、創作歌曲雙重力量的支撐和激勵，家人走過了艱辛的歲月。2018年父親終於獲得白色恐怖受難者無罪宣告，加上多年過後，族人的思考模式也漸改變，期盼今年透過繪本再版，促使社會能更了解白色恐怖的歷史，還有受難者家庭的遭遇。

繪本文字簡約，圖畫風格鮮明強烈，極具感染力，此次再版更以中英、中日雙語對照形式出版；另製作中、英、日、鄒語之有聲書，盼藉此讓更多讀者透過不同語言媒介，認識台灣白色恐怖歷史、轉型正義議題。

《杜鵑山的迴旋曲》除了分為中英對照、中日對照兩版本，其中也附錄高一生的介紹、家書及音樂代表作等，以及QR Code掃描即可線上聆聽有聲（https://imedia.culture.tw/channel/nhrm/zh_tw/media_type/2/1），十分適合親子共讀。

「促進轉型正義委員會」推薦該書為「關於二二八與白色恐怖的本土兒童繪本」，將搭配「兒童權利公約頒布30週年主題特展」的開展，11月20日於人權館官網正式開賣。以此繪本為媒介，作為介紹白色恐怖歷史素材之一，提供深刻人權議題探討，繼續推廣重要的人權理念。

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