紅外線測溫槍「預防性安檢」　里長候選人被控賄選纏訟1年判無罪

記者邱中岳／台北報導

北市1名里長在2018年九合一大選時參選，遭指控利用「紅外線測溫槍」幫里民測量電箱溫度，想藉此提升形象，事後該名里長遭調查局依違反「選罷法」約談，經過1年一審法官宣判刑事部分無罪，里長也鬆口氣：「感謝還我清白」。

萬華區菜園里里長周世雄，45歲，在2018年九合一大選中參選里長，但卻遭對手指控利用「紅外線測溫槍」，幫忙選民測量電箱溫度，對手認為周里長此舉市價約3百至5百元，有明顯違反選罷法提出告訴。

▲周里長指出，當初拿紅外線測溫槍遭指控賄選，纏訟近1年在一審獲判刑事部分無罪。（圖／記者邱中岳攝）

但周里長指出，當時係因擔心萬華地區老舊住宅有電線走火隱憂，所以帶著「紅外線測溫槍」，想替里內老舊房屋進行簡易的「預防性安檢」，沒想到卻遭對手檢舉賄選遭到檢調約談。

里長強調，當初只是發想出為民服務的精神，替里內老舊房屋的住戶做出預防性安檢，因為電箱超過50度很容易造成電線走火，所以才想出這招為民服務，且台電公司、民間水電公司的簡易檢測也都是免費，這個行為也根本不值3百至5百元。

最後周姓里長雖然順利當選，但官司纏訟將近1年後，在一審法官審理結束後判決刑事部分「無罪」，周里長對此表示，當初只是本於為民服務的精神，並未有任何想賄選的情事，也相當感謝法官的諒解。

里長也拿出台北地方法院刑事判決書指出，以台灣選舉競選期間，一般候選人藉由舉辦不同類型之造勢活動進而爭取選民注意，獲得選民好感，如由醫師提供義診、設計師舉辦義剪活動或由律師提供免費諮詢，也是時有所聞。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

車殼四散畫面曝光！轎車疑左轉搶快 「碰」...機車騎士噴飛身亡

未戴安全帽又滑手機挨罰 騎士怒嗆「5字箴言」多吃一條妨害公務