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東京迪士尼入園要過金屬探測門　因應東奧加強安檢

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▲金屬探測門。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲金屬探測門。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

東京迪士尼度假區分成迪士尼樂園和迪士尼海洋兩個主題樂園，為了保護遊客的安全，東京迪士尼度假區擴大安全機制，部分入口將設置金屬探測門和X光機。隨著2020年東京奧運與帕運的到來，來自全球各地的觀光客數量非常可觀，日本各個熱門旅遊景點也陸續增強安檢措施。

▲▼東京迪士尼美女與野獸園區。（圖／翻攝自ニコニコニュース）

▲東京迪士尼美女與野獸園區。（圖／翻攝自ニコニコニュース）

東京迪士尼度假區位於千葉縣浦安市，1983年開幕，是美國以外第一個迪士尼樂園，由Oriental Land集團負責管理經營。過去入園的安檢都是由工作人員目視檢查，看遊客是否有攜帶危險物品。

因為奧運與帕運的因素海外遊客入園量將會大增，這次特別增加金屬探測門和X光機，遊客入園前必須先將隨身物品透過X光機檢查，遊客本身再經過金屬探測門，禁止的東西包括刀械、火藥、無人機、瓶罐等，2道安檢程序都通過後，才可以入園。

▲▼東京迪士尼樂園美女與野獸主題園區。（圖／東京迪士尼度假區提供）

▲東京迪士尼樂園美女與野獸主題園區。（圖／東京迪士尼度假區提供）

配合2020東京奧運，東京尼士尼樂園推出全新的園區，裡面包括《美女與野獸》、《大英雄天團》杯麵等主題設施，共占地4.7公頃，將於2020年4月15日開幕。

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