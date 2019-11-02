網路不准賣產品全下架！　陸兩部門「聯合發文」禁電子菸

▲電子菸示意圖。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

日前大陸官方發佈通告，要求不得通過網際網路銷售電子菸，以及向未成年人銷售電子菸，或是通過網際網路發佈相關產品的廣告。通告並敦促生產、銷售的企業或個人，及時關閉電子菸的網際網路銷售網站或客戶端，以及要求電商平台關閉電子菸店鋪，並將產品下架。

《央視新聞》報導，日前大陸國家菸草專賣局、國家市場監督管理總局聯合發表了《關於進一步保護未成年人免受電子菸侵害的通告》，內容包括要求電子菸生產、銷售企業或個人撤回通過網際網路發布的電子菸廣告。

報導指出，大陸國家菸草專賣局等部門下一步將加強對通過網際網路推廣和銷售電子菸行為的監測、勸阻和制止，對發現的各類違法行為依法查處。

▲電子菸示意圖。（圖／pixabay）

根據《澎湃新聞》，早在2018年8月，大陸國家市場監督管理總局和國家菸草專賣局就曾聯合發佈《關於禁止向未成年人出售電子菸的通告》，要求禁止向未成年人出售電子菸。

但兩部門發現，很多電子菸企業將網際網路營銷的重點目標放在年輕人這一客戶群體上，並將電子菸標榜為「年輕」、「時尚」、「潮流」的代表，未成年人大多是通過網際網路知曉、購買並開始吸食電子菸，對身心健康造成了嚴重危害。針對當前電子菸市場出現的新情況、新問題，大陸當局決定再次聯合發布通告。

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