哈佛最貧窮學生！她8歲乞討牙膏當飯吃　憑努力扭轉命運...被譽為「奇蹟女孩」

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）雜誌上（10）月22日公布2020年度全球最佳大學排行榜，排名第一的是哈佛大學，這所頂尖且學費不便宜的名校，不是人人都能就讀。但有一名從小就住在美國貧民窟、父母還染上毒癮、無家可歸、靠撿垃圾為生的女孩，卻憑著努力考上哈佛大學，被美國人譽為「奇蹟女孩」。她在畢業後到各處進行演講，希望能給予在困境的人們精神上的支持和鼓勵。

據英國《衛報》報導，莉姿．茉芮（Liz Murray）於1980年出生在紐約市布朗克斯區的貧民窟，在她出生時，父母就已沉淪於毒品之中，甚至為了購得古柯鹼和海洛因，賣掉家中可能值錢的東西。為了賺點錢，父母讓年僅8歲的她和姊姊上街乞討，她在垃圾桶裡撿別人扔掉的衣服，大的給姐姐，小的就自己留著，身上總是長滿了蝨子。

有時候沒有找到食物，但因為實在太餓了，莉姿只能把撿到的牙膏分成兩半，和姊姊一人一半，「我們吃了冰塊，因為感覺就像在吃東西，我們還在晚餐時分食一管牙膏。」

▲被美國人譽為「奇蹟女孩」莉姿·茉芮。（圖／翻攝自Youtube）

15歲那年，莉姿的母親因長時間吸毒最後感染愛滋病過世，被葬在別人捐贈的木盒裡。父親則因繳不起房租被趕到流浪漢收容所。為了活下來，莉姿與姊姊分開流浪撿拾東西。沒有了姊姊的陪伴，莉姿的生活變得更加艱難，她白天靠撿垃圾為生，晚上有時睡在朋友家的沙發，也有時睡在地下火車站或公園的長椅上，有時也會縮在地鐵角落，等第二天地鐵開門，這時候她的家庭正式支離破碎。

莉姿母親生前曾一直告訴她，「日子總有一天會變好的」，這句話是莉姿活下去的精神寄託，因此她每天晚上總是向上帝祈禱這一天能夠到來。但直到母親死了，莉姿等了十幾年，生活仍沒有絲毫改變。

▲出生家庭不能選擇，但莉姿拒絕坐以待斃，拚命努力，只為了讓自己像普通人那樣活下去。（圖／翻攝自維基百科）

早已被迫輟學的莉姿起初認為自己是受害者，為了生存到處乞討，甚至偷竊，但她在母親死後開始反省，她意識到自己這樣渾渾噩噩地生活根本就是等死，她想跟別人一樣，可以每天打扮漂漂亮亮地不愁吃穿，不用擔心晚上在哪睡覺，她想要過著和普通人一樣的生活。

為了改變命運，莉姿決定不再等著別人施捨，而是主動爭取賺錢的機會，別人嫌她衣服髒，她就從最低賤的工作做起。17歲時莉姿決定重返學校，她不再害怕同學們的嘲笑，白天認真念書，晚上則到處打工，巨大的精神及生活壓力讓莉姿喘不過氣來，她只能對著天空大吼，抱著書本大哭，但莉姿真的不想再過從前的生活，所以她只能選擇堅持、咬牙撐下去。

莉姿在短短的2年內讀完了高中四年的全部課程，還在參訪了哈佛大學後，立志要進這所頂尖學府，雖然學費很昂貴，但她以著優異的成績，申請上《紐約時報》的獎學金，成功進入哈佛大學就讀。莉姿說，當她接到錄取通知書的那一刻，她高興地大哭了出來。

▲莉姿以全優的成績考上了世界上最優秀的大學——哈佛大學。（圖／達志影像／美聯社）

她的故事被媒體陸續報導出來，許多好心人也表示願意資助她繼續念大學。莉姿在2009年時從哈佛大學畢業，還榮獲白宮計畫組織（White House Project）提供的「楷模典範獎」。她現在也得到一份簡單的幸福，擁有愛她的丈夫與兩個孩子，同時也在紐約創立了名為「活出生命」（Manifest Living）的公司，希望能帶給人力量。

不只如此，莉姿也到各地進行演講，分享自身故事，同時也出版了名叫《最貧窮的哈佛女孩：那一段飢餓、無眠與被世界遺忘的倖存歲月》的自傳書。她感人的故事也在2003年被翻拍成電影《最貧窮的哈佛女孩：莉姿．茉芮的故事》（Homeless to Harvard: The Liz Murray Story），被美國人譽為「奇蹟女孩」。