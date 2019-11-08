許毓仁：吳敦義應扮演強力催票器　而非討論任何排名順序

▲許毓仁率領業界好友於立法院召開記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

針對國民黨不分區立委安全名單，黨主席吳敦義5日鬆口「假如有適當機會，排在第8、9或10，一定會考慮」，但卻引發部分黨內人士反彈。國民黨立委許毓仁8日表示，不分區名單要展現的是一個態度，一鼓作氣把政黨支持度催出來，他認為吳敦義應該扮演一個強力催票器，而不是現在討論任何排名順序。

許毓仁辦公室7日晚間發出採訪通知，表示8日上午10點將於立法院舉行記者會，「將有重大消息宣布」。許毓仁8日上午率領10多位新創業界好友於立法院召開記者會，他表示將全力爭取進入國民黨2020年不分區立委安全名單，守護國民黨多元、進步、新創、科技的價值。

許毓仁表示，自己四年前從TEDxTaipei步入國會，以政治素人的身份，帶著創新創業的精神，懷抱著「科技帶動立法，立法帶動創新」的初衷，檢視將近四年來的問政，包括60場記者會、17場公聽會、25場協調會、52場座談會、24項國會外交及72項重要法律提案，不論是科技創新領域，或是人權環境議題，「我毫不客氣的告訴各位，我創下許多個『第一』，更是『唯一』的問政紀錄。沒有許毓仁，立法院就不是專業與進步的國會」。

許毓仁認為，不分區立委是代表一個政黨的終極價值，其核心理念影響的是國家的未來。因此，不分區立委除了代表政黨形象，更要呈現一個政黨的前瞻性以及關注議題的多元性，更需要專業化、年輕化，讓國會充滿創新挑戰、肯衝、能衝的青春氣息，這樣一個專業取向、多元共融的國民黨不分區名單，才能讓民眾重拾信任。

許毓仁說，「國家要進步，專業就要留在國會」是自己一向的價值。在科技立法上，他先提出了《數位經濟基本法》、《金融科技發展與創新實驗條例》、《自動駕駛車輛測試管理條例》、《人工智慧發展基本法》及區塊鏈應用與加密貨幣等相關立法；在連結國際方面，他代表參加WEF世界經濟論壇、 G20高峰會以及聯合國區塊鏈大會，透過科技讓台灣走向世界，外界稱毓仁是科技立委；人權議題方面，他在婚姻平權、勞工權益以及尊嚴善終等進步議題也不遺餘力，不計毀譽地用全力去推動。

許毓仁表示，四年前他帶著「科技帶動立法，立法帶動創新」的初衷進入國會，四年後的今天他要用立法驅動產業、科技連結世代。為了更進步的未來，他將繼續推動透明政府、改善新創經營環境，讓青年議題持續在國會發酵、發燒，讓台灣青年站上世界的舞台，讓台灣成為科技的全球領頭羊，並相信國民黨會支持進步、新創的價值。

▲許毓仁率領業界好友於立法院召開記者會。（圖／記者林銘翰攝）



關於吳敦義拋出將自列不分區第8至10名，許毓仁表示不分區名單要展現的是一個態度，一鼓作氣把政黨支持度催出來，主席要排在什麼樣的位置有其考量，但是如果可以一舉把票催出來，最後做強力壓陣、向上催票的功能，將會是最偉大且強大的示範作用。許毓仁認為，吳敦義應該扮演一個強力催票器，而不是現在討論任何排名順序。

此外，前國民黨主席連戰8日晚間將以韓國瑜全國後援總會長的身份，宴請包括現任黨主席吳敦義在內，朱立倫、洪秀柱、馬英九、吳伯雄等黨內大老，屆時恐勸退吳敦義列入不分區安全名單。對此許毓仁僅說，黨內大老與長輩有他們的溝通方式跟語言與模式，這點他表示尊重。

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