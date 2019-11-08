損友嘴太「秋」火爆男竟掏槍讓他閉嘴　同桌聊天都傻眼　

▲遭開槍的何男小腿中彈，由119救護人員協助送醫。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市三分局於7 日晚間8時許接獲119轉報有民眾遭槍擊，立即與刑警大隊及第二分局派員前往圍捕，之後在案發地旁屋頂查獲廖姓犯嫌，起獲手槍一把子彈3顆，傷者部分小腿中彈治療後無生命危險，有關犯罪動機尚在釐清中。

警方將持續在選前掃蕩暴力犯罪淨化社會治安。

據悉，新竹何男一連多次以言語對廖男冷嘲熱諷，導致廖認為何「嘴賤」、「欠教訓」，2人7日晚間再次爆發激烈口角，過程中，廖男忍無可認終於掏出改造手槍朝何男開槍隨後逃逸，友人見狀急忙打119求救。

▲廖男不滿何男多次冷嘲熱諷，竟對他開槍教訓。

119人員到現場協助傷者送醫，何男小腿中彈並無生命危險。由於廖男開槍後倉皇逃跑，警方立刻展開搜索，果然在一處平房附近找到廖男，廖看見警力越聚越多，自知難逃，只好將槍從屋頂往下扔，並交出3顆子彈，案情細節仍待警方調查釐清，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂移送偵辦。

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