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1111快搶客運車票！「台北轉運站App」台北–屏東來回省60元

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▲▼台北轉運站1111起祭出「APP購票、車票現折」活動，票價最高可現折30元。（圖／業者提供）

▲台北轉運站1111起祭出「APP購票、車票現折」活動，票價最高可現折30元。（圖／業者提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

日勝生集團萬達通公司台北轉運站與經濟部工業局合作建置「智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務APP」，旅客只要透過手機就可一指搞定查、訂、付、取、退、驗等票證服務，還可自選座位、分享車票給多位親友，且在全台站點掃QR Code即可搭車。此外，台北轉運站11日起推出「APP購票、票價現折」活動，票價最高每張可現折30元。

據統計，全台最大公路客運轉運站－台北轉運站，平日約有3至4萬的進站人次，尖峰時刻人潮更是平日的兩倍，排隊購票人龍常常看不見盡頭；首波提供統聯、和欣、阿羅哈、葛瑪蘭四家客運業手機票證服務，108年底也將服務擴及國光客運的旅客，旅客在完成APP下載登入後便可依需求選擇客運班次，APP會連線該車次即時空位表供旅客選擇，每一帳號最多可購買6張車票，也可用代購概念「分票」給親友使用，付款方式則提供有信用卡、LINE PAY或街口支付。

▲▼台北轉運站1111起祭出「APP購票、車票現折」活動，票價最高可現折30元。（圖／業者提供）

請繼續往下閱讀...

▲用台北轉運站APP購票省更多。

萬達通公司台北轉運站表示，目前透過APP訂票不用支付購票手續費10元，現在客運車票取得方式有：TBS APP、臨櫃、ibon或各客運網站等，其中最大宗仍是臨櫃購票，為解決旅客等候購票的痛點，同時鼓勵旅客使用APP，自11日起至明（109）年02月29日止，推出「APP購票、票價現折」活動。

萬達通公司台北轉運站說明，該方案購買活動期間的車票依票價200元以下、201至400元及401元以上三個區間，分別可折抵10元、20元、30元；例如，從台北轉運站至屏東轉運站一張全票560元，活動期間使用APP購票，來回立刻省下60元，如果一家四口出遊，來回就可省下240元，不僅確保有座位、免去現場排隊購票時間，荷包還可省下不少。

▲▼用APP購買客運車票，票價最高可現折30元。（圖／業者提供）

▲用APP購買客運車票，票價最高可現折30元。

除了票證服務同時強化資訊流服務，像是可查詢最近位置的客運轉乘站、會員專屬優惠活動及新上線的旅運商城等加值服務，台北轉運站表示，除了配合11月底商城開幕推出限時限量的澳洲面膜買一送一活動外，利用TBS APP購票就能參加年底的會員抽獎活動，而且每售出一張車票，更將代為捐助兒福聯盟一元做公益。

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關鍵字：

智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務APP日勝生集團萬達通公司

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