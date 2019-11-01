勞動部「大師名人」講座　迷克夏總經理黃士瑋談品牌

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署舉辦「大師名人」講座，請來知名連鎖手搖飲品牌迷客夏總經理黃士瑋，分享品牌經營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署10月31日於台南永康的樂享學O-Fami咖啡廳舉辦「大師名人」講座，請來知名連鎖手搖飲品牌迷客夏總經理黃士瑋，分享品牌經營，他說只為了賺錢的企業無法長久，企業要有自己的理念與品牌核心價值，才是永續經營的關鍵，吸引近百位公司中高階主管到場聆聽。



「為了你，我們養了一群牛」，這是迷客夏的主打宣傳標語，強調用鮮奶為基底製成茶飲讓不少年輕人一喝就上癮，甚至消費者還可在店內直接購買瓶裝鮮乳，成為首宗酪農業轉型跨足手搖茶的成功案例。「危機就是轉機」黃士瑋說，起初由於自家牧場生產的鮮乳賣不完，於是決定開起飲料店找新市場，沒想到就開啟了茶飲連鎖事業，今年迷客夏在台灣總店數將突破240間店。

▲迷克夏總經理黃士緯示範迷客夏線上點餐操作方式。

迷客夏不是一開始就成功，創業前幾年也是跌跌撞撞，黃士瑋說，企業要有理念與品牌核心價值才能走的長遠，因迷客夏強調天然、手作與獨特，所以後來成立總部開始調整菜單，把60個品項縮減到40個，他以梅子可樂為例，當時雖然這個品項很受顧客喜愛，但是因為不符企業精神與理念而捨棄，他說，核心價值是企業的基礎，做任何改變都要以核心價值為主，就可以獲得消費者認同。

「經營事業不一定要做最大，但是要做到最好」，有產品有通路後，迷客夏開始展店與品牌擴張，除了精選三角窗開店地點，製造差異化外，黃士瑋開始專注品牌營運，著手建立機制與規範，首先把把品牌識別形象統一，也將管理制度化、標準化，甚至把品牌精神貫注在每一位員工身上。此外，黃士瑋也說，企業經營的同時，也不要忘了做公益，CSR（企業社會責任）是品牌價值的延伸，品牌必須樹立典範才能吸引顧客與業界追隨。

黃士瑋還說，經營企業是一個動態的過程，當開始有人模仿，就有競爭，這時就要開始轉變，就像迷客夏是第一家使用多元行動支付的茶飲連鎖店，黃士瑋強調，創造差異化，不斷求新求變才能保有競爭力。今日講座黃士瑋還現場進行迷客夏線上點餐操作示範，與會企業主管都獲益良多。

雲嘉南分署副分署長許慧香也出席今日活動，她說，人才是產業轉型關鍵，為讓企業有不一樣的經營思維，分署今年舉辦「大師名人講座」，邀約各領域CEO分享企業經營理念，今年最後一場講座將於11月8日在台南台糖長榮酒店舉辦，邀請有台灣流通業教父之稱，前全聯總裁、現為重仁塾創辦人的徐重仁壓軸演講，歡迎企業經理人報名參與，詳情可上分署勞動力發展資源網，或洽專線(06)222-0066轉50-56。