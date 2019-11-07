南韓想取消「警界王牌」聯合軍演　美國打臉：換個名稱繼續

▲2017美韓聯合軍演警戒王牌Vigilant Ace。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

南韓以「替朝鮮半島無核化鋪路」的理由，連續2年取消美韓警戒王牌（Vigilant ACE）聯合空中軍演，美國國防部卻打臉，強調將舉行聯合軍演，只不過換個名稱進行。在2017年時，北韓曾強烈譴責警戒王牌聯合軍演，是將朝鮮半島推向核戰的嚴重軍事挑釁。

根據南韓媒體《朝鮮日報》報導，首爾方面3日表示，為顧及北韓關係，警戒王牌聯合軍演將連續2年停辦，南韓與美國將會分別進行軍演。

五角大廈發言人戴夫.伊斯特本（Dave Eastburn）接受美國之音訪問表示，聯合軍演正依計畫準備當中，目前沒有任何因素會取消即將舉行的聯合軍演。

▲2018年是因為首次川金會取消警戒王牌軍演。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，如果不是美韓雙方溝通出了問題，南韓方面為什麼會想撒這種謊、馬上就會被戳破的謊言，2018取消警戒王牌軍演，是因為美國總統川普與北韓領導人金正恩即將舉行首次峰會，為了表達善意美韓雙方國防部長共同決定取消軍演。

美方希望軍演的新名稱可以淡化軍事色彩，不過美、韓雙方上一次將年度的「乙支自由衛士」演習改為「同盟19-2」演習，北韓同樣對軍演表達強烈不滿，特別是對「同盟」2個字特別敏感。

2017年的「警戒王牌」演習，堪稱是該軍演史上最大規模的一次。韓美兩國當時出動包括6架F-22與4架F-35A，其他還有F-16、F-18戰鬥機、A-10攻擊機、C-130「大力神」運輸機以及KC-135「同溫層加油機」等230架軍機參演，當時也是最多F-22進入朝鮮半島的紀錄。

►偷偷分享少女秘密！