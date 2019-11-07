爭取11年　252億「宜蘭鐵路高架計畫」預估最快2030年完工

▲宜蘭縣長林姿妙，前往宜蘭市綠九市場週邊進行「宜蘭鐵路高架計畫」現勘，並預估最快2030年完工。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

鐵路高架宜蘭段及羅東段可行性評估案，6日獲交通部通過，宜蘭縣長林姿妙7日帶領縣府相關局處人員，進行「宜蘭鐵路高架計畫」現勘，林姿妙表示，預估最快119年完工。

林姿妙7日現勘「宜蘭鐵路高架計畫」時，說明計畫案進程，預計最快於2024年動工、2030年完成，總建設經費預估252.09億元，由中央負擔195.78億元、地方配合56.31億元，宜蘭縣民多年來殷殷期盼鐵路高架建設終於可望實現。

宜蘭鐵路高架可行性研究歷經多次修改終於在6日審查通過，待完成相關修正並送行政院核定後，預計於2021年完成鐵路高架綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更，並於2023年取得相關用地及完成鐵路高架的細部設計，最快可於2024年動工，並以6年的時程完成總體工程。

可行性評估審查通過後，交通部將陳報行政院核定，全案進入綜合規劃階段，宜縣內鐵路高架化工程終能實現。

針對審查會決議要求宜縣府盡速與台灣鐵路管理局就高架化路段沿線開發內容取得共識，縣府已於10月24日函至台鐵局，請其同意未來鐵路高架化週邊土地使用權，目前仍待相關單位評估及回覆。縣府一定會配合完成調整土地開發計畫，以加速本案送行政院核定及後續執行。

林姿妙表示，感謝交通部及委員們對於鐵路高架化的支持，尤其是行政院工程會吳澤成政委不辭辛勞，召開中央與地方建設專案協調會議的大力協助，以及共同爭取的各級民代與各界先進。

縣民盼了十幾年的鐵路高架終於通過，期盼未來高鐵延伸宜蘭能盡快做出政策核定，完成宜蘭軌道建設的最後一塊拼圖。

宜蘭縣政府在有限的財政資源下，自2008年起即積極爭取全縣鐵路高架建設，歷經多次送件及報告書被退回，以及2012年和2018年「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」之修正調整。

10年來籌措近2千萬元，進行鐵路立體化計畫暨周邊土地開發計畫可行性研究。宜縣府團隊也在每次中央部會蒞縣視察時把握機會，積極回應及補充每一次的審查意見要求，相關計畫於2019年8月經修正後送交通部審議、10月29日審查委員會至宜蘭辦理現勘後，終於在11月6日審查會議中審議通過。

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