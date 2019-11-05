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「栽黑槍」！與被告囚同室線民抖出內幕　宜蘭警長被判3年半

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▲男子追求女子不成，恐嚇不得跟其他人交往還攔車砸車窗，被宜蘭地院依恐嚇罪判3個月刑期。（圖／記者游芳男攝）

▲「栽黑槍」！宜蘭林姓巡佐被判3年半。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

知法犯法、資深所長糊塗了！仍在警界服務的宜蘭林姓巡佐，2015年擔所長時，協助處理吳姓線民與廖姓男子財務糾紛被拒，夥同吳男在廖男租來車上藏改造手槍、子彈等來「栽黑槍」，巧的是吳男因案與廖男囚同室被逼問，才抖出內幕，宜蘭地院法官以林男重害傷警察形象，加重其刑，判林男3年6個月刑期，全案可上訴。

判決書指出，2015年1月間，宜蘭林姓巡佐擔所長時，得知線民吳男與廖男有6萬元債務糾紛，出面協助吳男處理，但廖男悍絕，林男於是請來吳男及與廖男有債務糾紛的蔡男，先在派出所內製作筆錄，指控廖男非法持有槍、彈，後以筆錄申請搜索票。

趁廖男請吳男出面租車時，林男請吳男將1把改造手槍、7顆制式散彈，藏在車內再交給廖男使用。不察的廖男開車出門時，被林男等警員攔下，並被搜出車內槍彈送辦。

「栽黑槍」案，廖男啞吧吃黃蓮，也找不到吳男問原委，不是冤家不聚頭，後來吳、蔡因他案入獄出庭後，3人同囚一室。廖逼問吳，吳才道出真相，吳為自保也自首坦承誣陷「栽黑槍」，並供出是林男教唆。

林男對「栽黑槍」是全盤否認，堅稱是接到吳男檢舉廖男持有槍彈才查案。不過合議庭認為，林員假借職務權力，製作不實筆錄，「主導」全案，惡性非輕，對警察形象傷害甚大，依法得加重其刑，審酌其家庭、教育程度，依誣告、公務員登載文書不實等罪，處判3年6個月刑期，全案可上訴。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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