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女孩們的夢幻婚戒！楊丞琳與三對明星夫妻也選了鑽石之王

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▲▼ 李榮浩用「Harry Winston婚戒」跟楊丞琳求婚！還有這些名人也選鑽石之王。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自楊丞琳 @ IG、李榮浩 @IG）

相信粉絲們都被楊丞琳與李榮浩在IG上宣佈求婚成功的放閃照震醒！替他倆人恭喜、開心之餘，眼尖如專業的珠寶線儂編直接把注視的焦點放在楊丞琳無名指上的那只大顆鑽戒，瞧那明顯的經典枕型鑽石切割造型，不用多想，一看就知道是來自珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），果然是女生心目中第一名的鑽石之王啊！

▲▼ 李榮浩用「Harry Winston婚戒」跟楊丞琳求婚！還有這些名人也選鑽石之王。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自@IG、Harry Winston）

其實李榮浩會用海瑞溫斯頓向楊丞琳求婚，儂編一點也不意外，就連當初在跟身旁的朋友聊到個人期待會收到的夢幻婚戒品牌時，對方不假思索就說：「我會想收到海瑞溫斯頓」，可見品牌的婚戒在女孩心中的重要性及期待成分。

▲▼ 李榮浩用「Harry Winston婚戒」跟楊丞琳求婚！還有這些名人也選鑽石之王。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Harry Winston @IG）

婚戒系列，可說是海瑞溫斯頓旗下眾多珠寶產品中，最主要的分類之一，至今也已推出多達上百款獨特又精緻的婚戒款式，品牌的鑽石品質極好，在世上最好的切工技術下，更讓每一顆由海瑞溫斯頓出產的鑽石火光倍增極致、璀璨奢美。如此要求、嚴謹的珠寶工藝，自然是不少皇室貴族或政商名流的於重要場合配帶珠寶的首選品牌。

▲▼ 李榮浩用「Harry Winston婚戒」跟楊丞琳求婚！還有這些名人也選鑽石之王。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Harry Winston）

而這次李榮浩為楊丞琳套上的枕型鑽石婚戒，則是選自海瑞溫斯頓最經典的「Classic Winston」，光從名字直接取自創辦人海瑞溫斯頓的「Winston」，就可知道這一珠寶系列在品牌的重要性，只能佩服李榮浩很有挑婚戒的品味及眼光，眼光獨到懂得將最好的給楊丞琳。

夢幻婚戒首選

▲▼ 李榮浩用「Harry Winston婚戒」跟楊丞琳求婚！還有這些名人也選鑽石之王。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Harry Winston @IG）

正如剛儂編說到的海瑞溫斯頓婚戒是不少女孩們的夢幻逸品，用此牌訂終生的明星們大有人在，下面就由儂編為你介紹幾個著名的實證，無論是與電影的連結，或是兩人婚姻的真實案例，海瑞溫絲頓皆占有一席之地。

《絕配冤家》（How to Lose a Guy in 10 Days）

▲▼ 李榮浩用「Harry Winston婚戒」跟楊丞琳求婚！還有這些名人也選鑽石之王。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Pinterest）

最經典的例子電影莫過於由凱特哈德森（Kate Husdon）與馬修麥康納（Matthew McConaughey）主演的《絕配冤家》，全劇最高潮，莫過於凱特已一席鵝黃色絲質晚禮服配戴上海瑞溫斯頓黃鑽項鍊出席宴會，不只馬修被迷暈，電視機前面的我們也傻了，只能說美極了。

陳怡蓉 & 老公薛博仁

▲▼ 李榮浩用「Harry Winston婚戒」跟楊丞琳求婚！還有這些名人也選鑽石之王。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Read01）

長相曾被形容為：「台灣版的常盤貴子」的女星 --- 陳怡蓉當初和老公薛博仁就以另一著名的「HW Logo」系列作為雙方的定情戒。

小栗旬 & 山田優

▲▼ 李榮浩用「Harry Winston婚戒」跟楊丞琳求婚！還有這些名人也選鑽石之王。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Sina）

同是日本知名演員的小栗旬及山田優，當初在求婚前，因為小栗旬知道山田優特別對於海瑞溫斯頓情有獨鍾，因此在求婚時就特別選了足足兩克拉的大鑽戒與她求婚，這麼貼心的老公，能不Say Yes嗎？

北川景子 & Daigo

▲▼ 李榮浩用「Harry Winston婚戒」跟楊丞琳求婚！還有這些名人也選鑽石之王。（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／翻攝自Hk01）

日本演員北川景子與日本知名的樂團Breakerz主唱Daigo，在結婚發佈會上向公眾秀出的這枚鑽戒，正也是海瑞溫斯頓的兩克拉圓形鑽戒。景子當時更表示道：「收到的時候，因為戒指太過貴重，而嚇得蓋上了盒子！」

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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李榮浩婚戒Harry Winston鑽石求婚

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