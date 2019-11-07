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進博會／中國館設「台灣融」展區　宣傳惠台、通水、交流成效

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▲▼第二屆中國國際進口博覽會，中國館內的「台灣融」展區。（圖／記者陳政錄攝）

▲第二屆中國國際進口博覽會，中國館內的「台灣融」展區。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

「第二屆中國國際進口博覽會」於上海召開，最指標性的國家綜合展區中，中國國家館內連續第二年設台港澳專區，在「台灣融」展區內，旨在向海內外宣傳惠台、通水、交流成效。中共總書記習近平更在日前巡館時，由大陸國台辦主任劉結一、台企聯會長李政宏介紹下參觀，並說「要繼續推進兩岸應通盡通。」

▲▼第二屆中國國際進口博覽會，中國館內的「台灣融」展區。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸方在背板展示對台工作成果。

本屆進博會以「新時代 共享未來」為主題，共有181個國家、地區和組織與會，其中64國在國家綜合展區設國家館。

面對今年來兩岸關係敏感化、香港「修例風波」持續，在今年中國館的港澳台展區中，台灣主題從去年的「台灣親」，進一步取名為「台灣融」，將台北101、日月潭等地標形象與中國館設計相融合；香港、澳門則以「香港進」、「澳門薈」為主題，如香港重點呈現港珠澳大橋，兩地亦展示融入大陸一帶一路政策等內涵，性質較台灣館單純。

▲▼第二屆中國國際進口博覽會，中國館內的香港、澳門展區。（圖／記者陳政錄攝）

▲香港區重點展示港珠澳大橋。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長李政宏表示，進博會是非常好的舞台，讓大家的產品都能進來。除此之外，台灣融展區第一個體現兩岸的交流互動，再來是背板提到兩岸通水，以及惠台措施成效。其中，中共總書記習近平再度表示，兩岸應推進應通盡通。

▲▼大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

▲李政宏在台灣融展區前受訪。

李政宏說，去年推出的31條，確實讓許多台商得以參與大陸的重大建設，以他的企業為例，就參與了北京大興機場工程；近日，可操作性更強、針對性高的新一批26調出爐，台商也相當關注。

本屆進博會上的中國館，以成立新中國七十年為主題，展示大陸經濟發展成就、新時代機遇等，包括開篇視頻、創新中國、開放中國、美麗中國、幸福中國、大陸與港澳台地區融合發展等六大主題，包括展示大陸於鐵路、航空、潛水等領域的創舉，跟一帶一路倡議推行成果。

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▼第二屆中國國際進口博覽會國家綜合展區—中國館。▲▼第二屆中國國際進口博覽會國家綜合展區—中國館。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼第二屆中國國際進口博覽會國家綜合展區—中國館。（圖／記者陳政錄攝）

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