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珍珠奶茶拚外交　全球首座珍奶館蘇澳迎賓

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▲奇麗灣。

生活中心／綜合報導

台灣美食享譽國際，珍珠奶茶遍地開花讓人始料未及。12年前陳家昇決定落腳宜蘭蘇澳利澤工業區以綠建築打造全球首座珍奶文化館，有不少人冷眼想看他的笑話，甚至私底下笑他，「頭殼壞去，庶民美食難有大出息！」沒想到珍奶在台灣紅了35年，更揚名海外征服全球人的味蕾，不少珍奶飲品店插旗到全球各大城市，幾乎家家都是排隊店。

▲蘇澳奇麗灣珍奶文化館創辦人陳家昇（左）與帛琉第一夫人Debbie Rememgesau合影。

▲蘇澳奇麗灣珍奶文化館創辦人陳家昇（左）與帛琉第一夫人Debbie Rememgesau合影。

帛琉第一夫人、小公主一喝成主顧

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奇麗灣珍奶文化館在台灣也沒閒著，去年7月外交部禮賓司安排帛琉第一夫人Debbie Rememgesau到訪，她與女兒在文化館DIY珍奶讚不絕口，會後還向奇麗灣珍奶文化館創辦人陳家昇表明也要在帛琉開一家店。

陳家昇表示，做一杯珍奶技術入門不是太困難，只要把握住幾個關鍵就能很快上手。日前有一群俄羅斯留學生也在參觀文化館後，坐在文化館內大啖珍奶，動了要在俄羅斯開店的念頭，對台灣珍奶事業能做到一條龍的服務，醉心不已。日本、韓國旅人也熟門熟路來台，探訪珍奶文化館，更對燈泡珍奶愛不釋手。

重原物料  陳家昇不做盤商做加工廠

看到珍奶征服外國人味蕾成功，陳家昇更是戰戰兢兢地做好每一個環節。他是經營咖啡起家，愛上珍奶並不意外，自食安風暴後，更從中盤商直接躍進加工廠行列。他表示，過去當盤商只重拚價格戰，但對於原物料無法掌控，他說：「台灣一杯珍奶只需銅板價，原物料一旦出問題，會斷送這個國民美食」所以，他毫不猶豫跳下來，親自挑選原物料、組研發團隊製作配方，在飲品上已研發出300多項產品，甚至跑到產地與農家契作木薯，如今，陳家昇又不惜成品，準備復育阿公、阿嬤當年用的葛鬱金，他說：「本草綱目記載葛鬱金具有消暑解熱、整腸健胃」好東西不能被埋沒，他指著文化館外那片綠油油，「我已經在復育了！若量夠，更能提供珍奶最棒的原物料」。

▲蘇澳奇麗灣珍奶文化館創辦人陳家昇（左）與帛琉第一夫人Debbie Rememgesau合影。

珍奶文化館  勞心勞力嘔心瀝血之作

陳家昇投入珍奶市場，一心一意要把傳產做得有聲有色，儘管已擁有6家加工廠，躍升為珍奶重要的供應商，但他還是選擇與其他業者不同的路，最經典是12年前挹注5億元建造全球首座珍奶文化館，在利澤這個觀光工廠群聚中又做到不凡。

這座綠建築打造前，花了兩年時間畫設計圖，一共畫了200張，建築師接陳家昇的電話都接到手軟，他要求收集這棟建物光源、風向做很多細部規畫，包括建物外廊道欄杆，都考慮到鳥兒可駐足，著手蓋又花6年的時間，每個細節都要朝綠建築的標準挺進。因此，除非盛夏難耐，文化館以自然風不開冷氣為主，都市人來常嫌熱，但聽完創辦人理念，都很贊同。

輔導投入珍奶行列  職訓局也上門

陳家昇珍奶事業王國中，還有服務創業的輔導職訓，過去他曾喊出5000元開店計畫，造就不少知名珍奶連鎖事業的夥伴，「我很愛創業，曾有三次失敗經驗」所以，他對於想創業年青人格外疼惜，也傾囊相助，「雖然是小本生意，也是有很多『眉角』」。花蓮職訓局也請陳家昇的業師協助輔導，他表示，近年來也開了客製化的課程，很能感受到青年創業的用心。珍奶也從夜市攤販成為店鋪型式，也有很多經營學問，他們都會請創業者想清楚。珍奶在台灣美食異軍突起，以小兵立大功之勢席捲全球，陳家昇也提醒，重食安為先，才能讓珍奶再發揚光大。

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