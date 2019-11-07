香港是「地方體制」！人民日報：中央直轄非三權分立

▲香港2017年7月1日升旗儀式。（圖／視覺中國）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港近5個月來的動盪，《人民日報》7日指出，香港反對派打著「三權分立」的幌子為自己煽暴縱暴開脫，蠱惑一些公職人員參與違法活動，香港在中央政府的直轄之下，根本不是「三權分立」的政治體制。在「一國兩制」之下，香港的行政、立法、司法機構都應當承擔維護國家主權、安全、發展利益。

評論指出，特區政府包括行政、立法、司法機構，以及社會各界都應當自覺行動起來，齊心協力制止暴力，香港反對派充分暴露了他們有破壞、無建設的面目，暴露了他們歪曲「一國兩制」、圖謀「完全自治」的險惡用心。

評論強調，香港是中華人民共和國的一個地方行政區域，在中央政府的直轄之下，實行以行政長官為核心的行政主導體制，這種地方政治體制，根本不是「三權分立」的政治體制。

文章寫道，「無論是過去、現在還是未來，中央政府始終是香港保持繁榮穩定的堅強後盾」，支持行政長官和特別行政區政府依法運用一切必要的手段止暴制亂，香港才能盡快結束亂局。

▲韓正會見林鄭月娥2019.11.6。（圖／翻攝 新華社）

大陸國務院副總理韓正6日會見香港特首林鄭月娥時表示，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務，也是香港行政、立法、司法機關的共同責任，要在實踐中堅持和完善，使「一國兩制」行穩致遠。