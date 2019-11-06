12年前蹺二郎腿見高嘉瑜　陳水扁：蔡英文見92歲扁媽也蹺二郎腿！





▲陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前總統陳水扁與民進黨立委參選人高嘉瑜最近展開隔空交火，針對自己被批評12年前蹺著二郎腿接見高嘉瑜，阿扁6日再回應，總統蔡英文都可以公然接見外賓時蹺二郎腿，也可以對92歲扁媽蹺二郎腿，都沒人批評，但他對年輕同志高嘉瑜蹺二郎腿卻變成不尊重對方的話題？

「蔡總統對92歲的扁媽蹺二郎腿不是問題，阿扁對年輕同志高嘉瑜蹺二郎腿變成不尊重對方的話題？」陳水扁6日表示，高嘉瑜在某媒體受訪時強調，「她回憶當時已被時任黨主席游錫堃提名參選立委，不過阿扁回鍋當黨主席卻換成羅文嘉。未經程序且突然遭換、深感意外的她，直接走進總統府找陳水扁找答案。」在民進黨公職提名過程，膽敢進總統府找兼主席的總統理論，總統又願意撥冗接見的，高嘉瑜應該是第一人！

陳水扁說，民進黨總統黨內初選的提名辦法都已公告，並開始開放候選人領表登記，甚至已經走到5人協商小組展開協商，都可以一改二改三改初選的公告程序。2007年立委候選人黨都還沒有正式對外公告，提名程序也還沒走完，為什麼不能改變，同時循求黨內程序先由中執會同意退選，再由中常會通過徵召羅文嘉代表參選立委並正式公告？「高嘉瑜說阿扁未經程序突然撤換她，與事實顯有未合。」

陳水扁表示，高嘉瑜指出，當時阿扁翹著二郎腿以台語對她說「輸不是輸，贏不是贏」，因而印象深刻至今仍牢記這段話，還被媒體追問對對方翹二郎腿是否感到不被尊重？蔡英文都可以公然在接見外賓面前蹺起二郎腿，也可以在3月1日到阿扁西庄老家探視92高齡的扁媽蹺起二郎腿，都沒有人拿出來作文章。他在不公開的總統內會客室輕鬆以對的肢體動作，差點被媒體引申為對女性不尊重！？高嘉瑜居心又何在？

陳水扁提到，對於先前稱未來總統可考慮將陳水扁關回去，高嘉瑜說明，自己不是說該關，是因主持人提問，她才會說未來總統可以考慮。趙少康問是不是要關回去？是她自己主動表示未來總統可以考慮關回去。這就是高嘉瑜內心的真正想法，為什麼敢說不敢當呢？

陳水扁強調，是高嘉瑜說他討厭蔡英文勝於韓國瑜，要他求韓國瑜特赦。高嘉瑜解釋，在法律要件和社會共識尚未成形之前，不管藍、綠總統候選人皆沒有特赦機會及空間，所以不是蔡英文的問題，韓國瑜也是一樣答案。同樣學法律，馬英九總統在2011年12月2日與蔡英文總統電視辯論，對蔡英文說阿扁還有案子未確定，沒有赦扁問題時，特別追問，那是「要不要的問題」。陳菊、賴清德一再公開主張特赦阿扁，民進黨86.5%黨代表連署提案籲請赦扁。有那一個人或黨代表提案說要法律要件和社會共識形成？

最後，陳水扁說，高嘉瑜不是總統也不是總統候選人，怎麼自我膨脹到代表蔡英文、韓國瑜來答覆憲法賦予總統行使特赦的政治特權？

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