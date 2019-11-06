台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮　36周年紀念回顧活動

▲台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮36周年紀念回顧活動，展出36年前鹿耳門天后宮羅天大醮時的老照片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮，1984年辦理49天羅天大醮，轟動全台，從11月9周六起兩天舉辦甲子年羅天大醮36周年紀念回顧活動，歷史的腳步一直向前邁進，回首羅天大醮，五色法布如同天羅地網般的鋪蓋媽祖宮庄，熱鬧的景象歷歷在目，眾神相會齊聚一「廟」的千古奇緣，令人印象深刻。

台南市鹿耳門天后宮辦了幾件在台灣廟宇係屬創舉性的大祭典，先是於1984年辦理49天羅天大醮，轟動全台；繼而於1991年辦遙祭湄洲媽祖大典，引起國內外研究民俗的學者專家的注目；1993年結合學者專家策劃辦理文化季活動，在祭典方面，於是年1月創辦「迎喜神」祭典，於4月舉行「媽祖祭」，上述兩項祭典的禮儀，音樂、舞蹈配合的美妙，莊嚴肅穆，而富有宗教藝術性；1997與1999年兩度舉辦「三郊還香」活動、2005與2012年再兩度舉辦鹿耳門媽出巡並定名為台江迎神祭！種種攸關廟會活動之舉辦，普獲各界佳評，成為近年台灣寺廟祭典的一大盛事。

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台南市鹿耳門天后宮說，1984年，為遵奉開基媽祖「懿旨」（乩示）祭慶祝第7任總統蔣經國先生、副總統李登輝就職，祈求國運昌隆、元首政躬康泰、風調雨順、國泰民安、萬物豐收、諸事順利、庶民安和樂利為宗旨，特組織「台南市鹿耳門天后宮甲子年49天羅天大醮建醮委員會」，自1984年11月2日（農曆10月10日）起，至12月20日（閏10月28日）止，舉行台灣自古以來首次的羅天大醮。此科護國祈安「羅天大醮」，在49天中，分別進行金籙謝恩祈安芳醮、金籙三元降福芳醮、民俗技藝大展．．．．等計23項科儀與活動，其儀軌、醮事與模式，都成為一種台灣廟會典範。

歷史的腳步一直向前邁進，回首羅天大醮，五色法布如同天羅地網般的鋪蓋媽祖宮庄，熱鬧的景象歷歷在目，眾神相會齊聚一「廟」的千古奇緣，令人印象深刻。自1984年甲子年以來，至今已歷36年！為緬懷當年盛事，促進交誼，故有本次＜羅天大醮奇蹟＞兩天的回顧系列活動，從11月9日周六起兩天，於第1天早上8時30分，在眾人祈福下揭開序幕，接著誦經、各交陪廟宇的文武陣頭表演。於鹿耳門公館，同時有當年羅天大醮的懷舊影片放映；於廟兩廂壁上，有老照片的展示！歡迎有興趣的民眾，屆時蒞臨觀賞。