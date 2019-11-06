　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮　36周年紀念回顧活動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮36周年紀念回顧活動，展出36年前鹿耳門天后宮羅天大醮時的老照片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮36周年紀念回顧活動，展出36年前鹿耳門天后宮羅天大醮時的老照片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮，1984年辦理49天羅天大醮，轟動全台，從11月9周六起兩天舉辦甲子年羅天大醮36周年紀念回顧活動，歷史的腳步一直向前邁進，回首羅天大醮，五色法布如同天羅地網般的鋪蓋媽祖宮庄，熱鬧的景象歷歷在目，眾神相會齊聚一「廟」的千古奇緣，令人印象深刻。

台南市鹿耳門天后宮辦了幾件在台灣廟宇係屬創舉性的大祭典，先是於1984年辦理49天羅天大醮，轟動全台；繼而於1991年辦遙祭湄洲媽祖大典，引起國內外研究民俗的學者專家的注目；1993年結合學者專家策劃辦理文化季活動，在祭典方面，於是年1月創辦「迎喜神」祭典，於4月舉行「媽祖祭」，上述兩項祭典的禮儀，音樂、舞蹈配合的美妙，莊嚴肅穆，而富有宗教藝術性；1997與1999年兩度舉辦「三郊還香」活動、2005與2012年再兩度舉辦鹿耳門媽出巡並定名為台江迎神祭！種種攸關廟會活動之舉辦，普獲各界佳評，成為近年台灣寺廟祭典的一大盛事。

請繼續往下閱讀...

台南市鹿耳門天后宮說，1984年，為遵奉開基媽祖「懿旨」（乩示）祭慶祝第7任總統蔣經國先生、副總統李登輝就職，祈求國運昌隆、元首政躬康泰、風調雨順、國泰民安、萬物豐收、諸事順利、庶民安和樂利為宗旨，特組織「台南市鹿耳門天后宮甲子年49天羅天大醮建醮委員會」，自1984年11月2日（農曆10月10日）起，至12月20日（閏10月28日）止，舉行台灣自古以來首次的羅天大醮。此科護國祈安「羅天大醮」，在49天中，分別進行金籙謝恩祈安芳醮、金籙三元降福芳醮、民俗技藝大展．．．．等計23項科儀與活動，其儀軌、醮事與模式，都成為一種台灣廟會典範。

▲台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮36周年紀念回顧活動，展出36年前鹿耳門天后宮羅天大醮時的老照片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歷史的腳步一直向前邁進，回首羅天大醮，五色法布如同天羅地網般的鋪蓋媽祖宮庄，熱鬧的景象歷歷在目，眾神相會齊聚一「廟」的千古奇緣，令人印象深刻。自1984年甲子年以來，至今已歷36年！為緬懷當年盛事，促進交誼，故有本次＜羅天大醮奇蹟＞兩天的回顧系列活動，從11月9日周六起兩天，於第1天早上8時30分，在眾人祈福下揭開序幕，接著誦經、各交陪廟宇的文武陣頭表演。於鹿耳門公館，同時有當年羅天大醮的懷舊影片放映；於廟兩廂壁上，有老照片的展示！歡迎有興趣的民眾，屆時蒞臨觀賞。

ET快訊
女歌手轉戰購物專家…苦幹12年被資遣！「存款快見底」近況曝光
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮　36周年紀念回顧活動

一沙一世界一花一天堂　拍鳥俱樂部精彩微距展登場

60歲爸媽說過「最潮用語」是什麼？ 網：媽看猩猩喊「工讀生出來」

女記者福興宮採訪　皮夾丟5天尋回…她最在乎健保卡照片：17歲的青春

蘭嶼、綠島垃圾亂丟問題嚴重　環保局祭出檢舉與取締止歪風

馬國丹斯里陳志遠參加研習　早起睡大通鋪自己摺棉被

Airbnb爭取多元旅宿合法化　5大多元旅宿規管政策原則喊話政府

ITF旅展「超殺機票」懶人包！　單程最便宜699元、飛韓國買一送一

影／馬國留學生跑10萬公里！　背「20kg器材」上山下海　萬名台灣人淚喊：謝謝你

電影《返校》真人版　簡士性用淚水和微笑走完人生

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮　36周年紀念回顧活動

一沙一世界一花一天堂　拍鳥俱樂部精彩微距展登場

60歲爸媽說過「最潮用語」是什麼？ 網：媽看猩猩喊「工讀生出來」

女記者福興宮採訪　皮夾丟5天尋回…她最在乎健保卡照片：17歲的青春

蘭嶼、綠島垃圾亂丟問題嚴重　環保局祭出檢舉與取締止歪風

馬國丹斯里陳志遠參加研習　早起睡大通鋪自己摺棉被

Airbnb爭取多元旅宿合法化　5大多元旅宿規管政策原則喊話政府

ITF旅展「超殺機票」懶人包！　單程最便宜699元、飛韓國買一送一

影／馬國留學生跑10萬公里！　背「20kg器材」上山下海　萬名台灣人淚喊：謝謝你

電影《返校》真人版　簡士性用淚水和微笑走完人生

林鄭月娥北京宣布「惠港澳16條」　豁免港人大灣區購房限制

VERSACE宣布男女裝合併走秀　Ferragamo重回男裝周

不斷更新／委內瑞拉暴投連發中華再添1分　9局中華3：0委內瑞拉

總統參觀過的原民冠軍木雕作品　桃議員爆置放走廊如廢品

12強／張奕7下化解危機握拳大喊2聲　7局無失分退場

「搭台灣最危險飛機？」網紅違法空中自拍上傳YouTube　下場讓他超後悔

桃園行動演唱會出發　為青埔流行音樂劇場營運前暖身

別喝大冰奶了！便祕靠「5通屎神招」…他激推揉2穴位：超級有效

12強／稻葉篤紀調整動作　坂本勇人復甦敲兩安

台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮　36周年紀念回顧活動

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

生活熱門新聞

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

哈隆戰今年風王！周末恐探15°C

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

陪住院爺爺！他清晨4點坐起　秒裝死倒頭睡

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

名醫李光輝曾想金援前女友300萬被拒

世界第一　台高中生發現新小行星

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

樂桃超狂放票！衝日本「單程700元」

忙工作不在家！　單親爸看兒子札記心碎

即／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成

更多熱門

相關新聞

黃偉哲出席台灣番石榴外銷平台論壇

黃偉哲出席台灣番石榴外銷平台論壇

產量佔全台第2的台南芭樂，為拓展美國外銷市場，台南市長黃偉哲指示農業局，要積極輔導農友及外銷業者進行番石榴外銷準備作業，並親自出席11月6日農委會在台南市政府舉辦的「台灣番石榴外銷平台論壇」。

台南新營工業區空污再開3張罰單

台南新營工業區空污再開3張罰單

女消防員怕火　消防局：依法查處

女消防員怕火　消防局：依法查處

美國外籍生學生打成一片

美國外籍生學生打成一片

拿「辛苦了」大字報被警攔　駕駛舉三張牌10年原因曝

拿「辛苦了」大字報被警攔　駕駛舉三張牌10年原因曝

關鍵字：

台南鹿耳門天后甲子羅天大醮回顧

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面