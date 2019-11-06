　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美國外籍生Ryland　與台南東陽國小跟學生打成一片

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲美國外籍生Ryland為東陽國小低年級學生說英語故事，融入學生校園生活。（圖／記者林悅翻攝）

▲美國外籍生Ryland為東陽國小低年級學生說英語故事，融入學生校園生活。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區東陽國小，為讓學童在生活中轉化英語能量，近年來透過不同管道，接待外籍國際志工，在校園中透過自然的課程與生活互動，讓學童勇敢並有意願與外籍人士接觸開口說英語。

今年9月間再度透過南台科技大學TEEP計畫的媒合，美國外籍生Ryland在9月來到東陽國小，這個美國大漢囝仔活潑又熱情，與東陽囝仔打成一片、玩在一起2個月，獲得學生許多喝采的掌聲。

請繼續往下閱讀...

▲美國外籍生Ryland為東陽國小低年級學生說英語故事，融入學生校園生活。（圖／記者林悅翻攝）

東陽國小校長蔡淑芬表示，Ryland說英語給低年級的小朋友聽，小朋友最愛Ryland哥哥模仿故事中動物主角的口技聲音，他也跟著小朋友操作空拍機，小朋友也透過平板紀錄與Ryland老師的互動點滴，928教師節小朋友的按摩以及擁抱，更讓Ryland感受到在臺灣身為老師的幸福感。

蔡淑芬說，Ryland因為喜歡台灣的民主風氣和文化，因此選擇來台南當老師，中秋節與學校教師採柚子過中秋，接待家庭也帶著Ryland到南庄露營並走訪府城體驗小吃。

▲美國外籍生Ryland為東陽國小低年級學生說英語故事，融入學生校園生活。（圖／記者林悅翻攝）

Ryland表示，台灣人都好親切，這段期間他的中文也進步很多，小朋友老喜歡找他聊天，中文和英文穿插用再加上比手畫腳，這樣也會通啦。

▲美國外籍生Ryland為東陽國小低年級學生說英語故事，融入學生校園生活。（圖／記者林悅翻攝）

四年級謝喨宇小朋友說，雖然放學後還會去加強補習英語，但是看到外國人就是不敢接近，學校來了幾位國際志工後，覺得他們就是大哥哥、大姐姐，很自然就開口說英文了，不會講實用中文。

東陽國小校長蔡淑芬強調，透過教育部TEEP「優秀外國青年來台蹲點計畫」，東陽國小的囝仔和美國大漢囝仔在異國時空下相遇，都為彼此留下美好的外語學習及文化體驗回憶了。

ET快訊
公開馬俊麟王瞳「露骨對話」隔天…反被嗆假面！正宮心碎反擊
快訊／大貨車失靈剎不住！國道三號「追撞10自小客」　擠壓變形
蕭薔近照曝光！　51歲「真實狀態現形」網看傻：認不出
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美國外籍生Ryland　與台南東陽國小跟學生打成一片

陸「惠台26條」要台灣企業投資綠色經濟　環保署長：有很多失敗案例

300元吃28道鹿港小吃預訂秒殺！　姐弟半夜11點排隊搶頭香　

台鐵「人臉辨識」爆侵犯隱私爭議　法界點出關鍵在比例原則

拿「辛苦了」大字報被女所長攔　他車上還有「歹勢、加油」一舉10年原因曝

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　「2天防大雨地區曝」周末起低溫17度

哈隆暴風增強颱戰今年「風王」！乾冷空氣周末報到　低溫溜滑梯恐探15°C

12強開打！中華隊6比1取得首勝！adidas揪球迷喊聲應援　前進東奧#沒在怕的

快訊／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成　「龜速漫步」路徑出爐

成大校友陳俊聖、張嘉淵獲總統接見　擔任APEC企業諮詢委員會代表

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

日圓又跌！匯價改寫6個月新低　換新台幣5萬多賺到11碗拉麵！

美國外籍生Ryland　與台南東陽國小跟學生打成一片

陸「惠台26條」要台灣企業投資綠色經濟　環保署長：有很多失敗案例

300元吃28道鹿港小吃預訂秒殺！　姐弟半夜11點排隊搶頭香　

台鐵「人臉辨識」爆侵犯隱私爭議　法界點出關鍵在比例原則

拿「辛苦了」大字報被女所長攔　他車上還有「歹勢、加油」一舉10年原因曝

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　「2天防大雨地區曝」周末起低溫17度

哈隆暴風增強颱戰今年「風王」！乾冷空氣周末報到　低溫溜滑梯恐探15°C

12強開打！中華隊6比1取得首勝！adidas揪球迷喊聲應援　前進東奧#沒在怕的

快訊／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成　「龜速漫步」路徑出爐

成大校友陳俊聖、張嘉淵獲總統接見　擔任APEC企業諮詢委員會代表

議員喊「學貸免息」從高雄做起　葉匡時：負債嚴重是關鍵

機車衝「經武陸橋拆除工地」　騎士飛10米墜沙坑！自行爬出滿身酒氣

長髮口罩女「深夜緊勾賴冠霖」全被拍！　眼尖粉絲對比揭她真實身分

聞葡萄柚也可以！網瘋傳：不運動也能瘦的4招懶人秘技

「民進黨窮盡一切黑韓」　韓國瑜顧問團：知不知道去年怎麼輸的？

「吸引不滿蔡、韓的票」　張碩文：宋楚瑜參選有400萬票空間

秋季限定！台中人氣IG打卡甜點店　全新「蜜香紫薯生乳捲」獨家上市了

拚國會過半！吳敦義：不分區有機會拿14、15席

美國外籍生Ryland　與台南東陽國小跟學生打成一片

陸「惠台26條」要台灣企業投資綠色經濟　環保署長：有很多失敗案例

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

生活熱門新聞

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

哈隆戰今年風王！周末恐探15°C

世界第一　台高中生發現新小行星

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

即／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成

他問：墊肉生菜可煮嗎　店員曝SOP：千萬不要

樂桃超狂放票！衝日本「單程700元」

年輕人買105元小蛋糕付錢過程！　女店員：奇妙

接到暗黑單！外送員「出招還擊」網：好療癒

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

台鐵試辦人臉辨識！11種異常告警黑名單

更多熱門

相關新聞

拿「辛苦了」大字報被警攔　駕駛舉三張牌10年原因曝

拿「辛苦了」大字報被警攔　駕駛舉三張牌10年原因曝

台南一名男駕駛在員警酒駕臨檢時，在車內高舉寫有「辛苦了」的黃底黑字海報，讓安南派出所女所長曾婉甄一看大喊「快攔車」，臨檢後才發現他真的只是要替警方打氣。而這名暖心駕駛是當地人徐瑋晨，他車上還放有「歹勢」、「加油」共三張大字報，一舉就是10年，他也解釋為何要這樣做。

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

台南哥看傻「透天飆1200萬」　網打臉

台南哥看傻「透天飆1200萬」　網打臉

避免「想像落空」！公部門建議買預售屋　廣告單不要丟

避免「想像落空」！公部門建議買預售屋　廣告單不要丟

南鐵東移地下化欲拆除壽陸橋

南鐵東移地下化欲拆除壽陸橋

關鍵字：

外籍生台南東陽國小

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

「元祖少奶奶」13年爆婚變！生日當天抓包老公偷腥

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

蕭薔近照曝光！　網看傻：認不出

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

越南旅行被蟲咬！英國教師撐1個月亡

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面