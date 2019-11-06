美國外籍生Ryland　與台南東陽國小跟學生打成一片

▲美國外籍生Ryland為東陽國小低年級學生說英語故事，融入學生校園生活。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區東陽國小，為讓學童在生活中轉化英語能量，近年來透過不同管道，接待外籍國際志工，在校園中透過自然的課程與生活互動，讓學童勇敢並有意願與外籍人士接觸開口說英語。

今年9月間再度透過南台科技大學TEEP計畫的媒合，美國外籍生Ryland在9月來到東陽國小，這個美國大漢囝仔活潑又熱情，與東陽囝仔打成一片、玩在一起2個月，獲得學生許多喝采的掌聲。

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東陽國小校長蔡淑芬表示，Ryland說英語給低年級的小朋友聽，小朋友最愛Ryland哥哥模仿故事中動物主角的口技聲音，他也跟著小朋友操作空拍機，小朋友也透過平板紀錄與Ryland老師的互動點滴，928教師節小朋友的按摩以及擁抱，更讓Ryland感受到在臺灣身為老師的幸福感。

蔡淑芬說，Ryland因為喜歡台灣的民主風氣和文化，因此選擇來台南當老師，中秋節與學校教師採柚子過中秋，接待家庭也帶著Ryland到南庄露營並走訪府城體驗小吃。

Ryland表示，台灣人都好親切，這段期間他的中文也進步很多，小朋友老喜歡找他聊天，中文和英文穿插用再加上比手畫腳，這樣也會通啦。

四年級謝喨宇小朋友說，雖然放學後還會去加強補習英語，但是看到外國人就是不敢接近，學校來了幾位國際志工後，覺得他們就是大哥哥、大姐姐，很自然就開口說英文了，不會講實用中文。

東陽國小校長蔡淑芬強調，透過教育部TEEP「優秀外國青年來台蹲點計畫」，東陽國小的囝仔和美國大漢囝仔在異國時空下相遇，都為彼此留下美好的外語學習及文化體驗回憶了。