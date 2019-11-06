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拿「辛苦了」大字報被女所長攔　他車上還有「歹勢、加油」一舉10年原因曝

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台南駕駛徐瑋晨舉「辛苦了」大字報。（圖／東森新聞）

▲徐瑋晨舉「辛苦了」牌子替員警打氣。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名男駕駛在員警酒駕臨檢時，在車內高舉寫有「辛苦了」的黃底黑字海報，讓安南派出所女所長曾婉甄一看大喊「快攔車」，臨檢後才發現他真的只是要替警方打氣。而這名暖心駕駛是當地人徐瑋晨，他車上還放有「歹勢」、「加油」共三張大字報，一舉就是10年，他也解釋為何要這樣做。

台南市警局2日凌晨擴大臨檢，採取全市封城來圍堵酒駕。期間，員警對徐瑋晨臨檢，執行命令後立刻詢問曾婉甄原因。此時，曾才解釋，「駕駛拿著半開海報，上面還是電腦列印的字體，絕對不可能臨時在車上製作的」；由於過去曾有駕駛假裝鼓勵員警逃過臨檢，才需特別注意。

請繼續往下閱讀...

而臨檢完，也確定徐瑋晨沒有酒駕或藏有違禁品，只是要替警方打氣。曾婉甄說，越安全的地方越危險，車內若有違禁品或藉著海報擋住臉、逃過酒測，都是不允許放過的錯誤，但民眾的鼓勵，「我們都感到非常窩心，也很驚喜」。

▼曾婉甄表示，看到民眾寫的「辛苦了」牌子很窩心。（圖／東森新聞）

台南安南派出所女所長曾婉甄。（圖／東森新聞）

《自由時報》報導，其實徐瑋晨車上除了「辛苦了」的牌子外，還有寫有「加油」和「歹勢」的牌子；40歲的他小時候都在英國遊學，成年才回來故鄉，思考能用什麼方式表達自己愛台灣的心。

從10年前開始，徐瑋晨若在路邊看到動物屍體，都會停車幫忙埋葬，因此做了一張臨時停車牌，提醒用路人注意；後來常看到環島車隊經過，也做了「加油」、「辛苦了」牌子替對方打氣。

至於「歹勢」的大字報怎麼來了？徐瑋晨說，是擔心超車怕對方駕駛不開心，所以才做了這張牌子。如今他在路上看到警察、義交或工人都會舉牌，一舉就是10年，他說，用自己的方式愛台灣，希望社會更美好。

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