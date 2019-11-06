台南新營工業區空污陳情　專案稽查再開罰3張罰單

▲台南市環保局辦理新營工業區專案聯合稽查，又查獲兩廠家違規，場開立3張罰單，最高可處2千萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應台南大新營地區民眾反映新營工業區、新營交流道等周遭空氣污染及異味陳情，環保局11月6日辦理新營工業區專案聯合稽查，又查獲兩廠家違規，場開立3張罰單，最高可處2千萬元罰鍰。

台南市環保局指出，專案稽查分別發現2家業者 「未依空污許可操作」、「廢棄物未依規定分類且露天貯存」及「廢棄物未依許可內容存放」、「廢棄物貯存地點標示不清」部分，分別依違反空氣污染防制法、廢棄物清理法相關規定，現場開立3張罰單，最高可處2千萬元罰鍰。

環保局表示，針對新營工業區遭民眾陳情工廠排放異味，因工廠數量多，且產業類別龐雜，該局特別成立專案稽查辦理深度查核，以期解決陳情民眾的困擾，6日新營工業區跨科室專案聯合稽查，動員空氣及噪音污染管理科、水污染管理科、事業廢棄物管理科、稽查檢驗科四科，計22位環保稽查人員投入，發現有空氣污染防制設備儀表故障、廢棄物未依規定分類且露天貯存、廢棄物貯存地點與經本局核准之事業廢棄物清理計畫書要求不一致等等違規態樣。

市長黃偉哲表示，改善空污一直是市府施政核心之一，而台南空氣品質惡化好發於秋、冬兩季，因境外汙染源移入且擴散條件不佳時，已指示環保局加強境內固定污染源的管制作為，為民眾健康把關。

環保局長林淵淙說，針對新營工業區空污陳情問題，今年9月起啟動專案深度稽查，至今已完成17家列管廠商查核，其中11家查有污染情事，開立15張罰單，裁罰金額高達94萬2000元。環保局亦會持續稽查並輔導廠商改善，也呼籲廠商務必依照許可證操作，避免同樣的違規態樣持續發生。