Airbnb爭取多元旅宿合法化　5大多元旅宿規管政策原則喊話政府

▲Airbnb台灣暨香港公共政策總監蔡文宜（左）、亞太區公共政策總監Brent Thomas（右）。（圖／Airbnb提供）



記者陳涵茵／台北報導

Airbnb多次串連各界諮詢與民調，於今（6日）召開記者會首度發表針對台灣多元旅宿管理的政策建議原則，以5大訴求與原則喊話政府重視在地需求，希望能透過政府支持多元旅宿合法化，幫助觀光產業發展。

根據數據顯示，過去一年來共有超過144萬人次的台灣旅客，在海內外旅行時選擇入住Airbnb，自2015年以來增加了9倍之多。Airbnb調查後發現有高達85%的台灣民眾曾經入住過飯店旅館之外的多元旅宿，認為過去被稱為「替代性房源（alternative accommodation）」的多元旅宿選擇，早已不再只是替代性的選擇，儼然已成為在地台灣旅客的主流選擇。

請繼續往下閱讀...

Airbnb表示，絕大多數台灣民眾支持將多元旅宿合法化，71.2%的受訪民眾認為政府應該在有相關合理規管制度下，將住家分享合法化，另有8.5%的民眾則認為，住家分享應該就地合法自由開放。

＊更提出了五大多元旅宿規管政策：

1.清楚一致、擴及整個產業的規範：涵蓋整個多元旅宿產業的規管方式，讓所有業者都能夠納入管理；新制度實施過程中，主管機關與業者之間更應密切合作。

2.符合多元型態的階層化規管標準：符合多元旅宿型態的差異化或階層化（而非單一通用）管理標準，藉以區別多元旅宿的各種不同態樣。舉例來說，針對僅是將自住住宅中的閒置房間出租、將整棟房屋偶爾出租，或是將單一房產完全基於商業目的而出租，便應該適用不同的規管細節方案。

3.一般住宅能夠達到的有效安全規範：一般私有住宅能夠合理達到的有效安全要求與規範，而非直接套用針對商用房產、特殊建築所設計的安全標準。

4.針對不良行為應有嚴格且公平的罰則：儘管絕大多數的房東與房客都能扮演好負責旅人與好鄰居的角色，但針對極少見的不良或擾鄰行為，應該有針對行為者的裁罰規定。

5.簡易有效的集中化註冊系統：簡易、順暢且有效的中央化註冊制度，有助於多元旅宿的納管過程推動順暢，並推動安全標準的執行。

針對Airbnb提出的5大原則，交通部次長黃玉麟回應，包括Airbnb及相關各界建議，交通部都會列入後續評估及參考，至於是否有可能鬆綁旅宿相關法規仍在研議中。