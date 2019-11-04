　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飛時上限、休時標準應要跟進歐美　空服員工會喊話檢討台灣AOR

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼桃園市空服員職業工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲桃園市空服員職業工會喊話，檢討台灣AOR，飛安標準國際化。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

世界飛安高峰會今年邁入第72屆，這次首度移師台北舉辦，是台灣歷年規模最大的國際民航盛會。桃園市空服員職業工會今（4）日也在場外召開記者會，喊話交通部、民航局不要把盛會辦成大拜拜，應該要實質檢討，讓台灣飛安標準規定更加國際化。

桃園市空服員職業工會理事長趙剛表示，航空器飛航作業管理規則（AOR）第36條之1有提到，「組員工作時間應依勞動基準法相關規定由勞雇雙方另行約定」，台灣民航業者屢次違反勞基法遭到裁罰，但是民航局從來都沒有對業者有任何的處置，甚至處罰，請問這是堅守飛安？還是對業者的妥協？

請繼續往下閱讀...

▲▼桃園市空服員職業工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲趙剛說，希望政府不要把世界飛安高峰會辦成大拜拜，而是真正去學習先進國家對飛安的觀念。（圖／記者賴文萱攝）

趙剛指出，歐盟在法規中有加入一條，「不得排除、且不得損害有關工作條件及工作中健康及安全的更具保護性的社會法規跟勞資協議」，這意指，若有其他法規或勞資協議優於規範，必須要優先適用。他說，很高興也樂見世界飛安高峰會這次在台灣舉行，但希望主辦單位不要把盛會辦成大拜拜，而是要真正的向先進國家、團體學習他們對於飛安真正重視的觀念跟心態。

桃園市空服員職業工會祕書長周聖凱則表示，歐美飛安標準規定比台灣更好，工會這次也整理出台灣AOR可以更國際化的部分，第一，有關飛時上限，歐美在訂定標準時，都會考慮到人體要調整時差，因此早上、中午、晚上、凌晨不同時間值勤，工時上限規範會不一樣，這對人體來說，可以維持更高專注度，但現在台灣AOR並沒有這個觀念。

第二是機上輪休規定，因為空服員經常一趟航程要飛超過12小時，因此必須在機上輪休，但歐盟規定更加嚴格，休息時間至少要1.5小時起跳，最長可以到3.5小時，對於機上休息設備也有非常嚴謹的定義。不過台灣的規定僅為休息1小時，可以工作20小時，這不符人體狀況。

▲▼桃園市空服員職業工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲空服員工會整理出台灣AOR法規可以更國際化的4大部分。（圖／記者賴文萱攝）

第三是紅眼航班部分，台灣紅眼航班規定是凌晨2~5點，歐美標準為凌晨2~6點，範圍更寬，這更能確保機組人員的身心健康，也能維持更高的專注力。

第四是休息時間標準，歐盟規定起飛前休息時間要12小時起跳，但台灣只有10小時，甚至比勞基法11小時還差。至於落地後、服勤完的航班休息時間，歐盟規定更細，例如要休息1個晚上或數個晚上的時間，這有利人體調整時差，但台灣僅有規定要休息48小時。

周聖凱說，雖然看起來台灣多項規定在數字方面跟歐美保障數字沒有相差太大，但在實際的情況下是有差別的，因為歐盟會增加更多附帶條件，工會認為，國外更先進的飛安觀念是台灣AOR法規應該要跟進的。

▲▼桃園市空服員職業工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲空服員工會呼籲，民航局應盡速實施2016年修訂的AOR版本。（圖／記者賴文萱攝）

另有空服員指出，人體有因為時差或是日夜顛倒關係，不可能像機器一樣馬上關機休息，實際上20小時的休息時間，乍聽之下是很充分，但實際上組員並非能夠真的休息到20小時，因為時差關係，也許只能休息到12-13小時也不一定。

工會強調，台灣2014年開始實施至今的AOR版本，顯然落後歐美標準許多，也導致勞資爭議頻頻發生，2015年華航空服員罷工後，交通部民航局邀請勞資學辦理一系列修法公聽會，2016年及公佈修訂版本草案，主要參考美國法規，雖然嚴謹程度仍不如歐盟法規，但已較現行版本進步。

工會表示，非常遺憾的是，迫於航空公司反彈，修訂版本迄今都還沒有實施，呼籲民航局應盡速實施2016年的修訂版本，並持續以歐盟標準為改善目標，兼顧勞動條件和飛航安全，讓飛安標準國際化。

►「時間對我們來說完全沒用！」

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
老車汰舊換新補助草案出爐！擴大對象最多領5千
選購濾水壺有3招！千元內買得到　喝好水皮膚亮起來
家屬走到吊橋下招魂　爸爸淚問：哥哥你有看到弟弟嗎？
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他買好市多「限定甜點」踩巨雷！網見賣相退3步　內行反轉「曝極品吃法」

闖紅燈被攔！菜鳥警「開單爽簽名」...新北哥一看愣住　網笑爛：陳Sir累了

老車汰舊換新補助草案出爐！明年起擴大對象…1至4期最多領5千

被評為東京必喝5大咖啡　DoMo Cafe禮盒再奪「觀光伴手禮」金牌

到府城吃辦桌！他霸氣為寶貝女兒做出「一條龍」超豪華喜宴

新北市圖新店分館改裝10日起暫停服務　號召民眾將「書朋友」帶回家

女大生AirPods掉落水溝！　好心人幫撈起「左邊耳機」　她尷尬：我掉的是右耳

飛時上限、休時標準應要跟進歐美　空服員工會喊話檢討台灣AOR

陸「惠台26條」吸引台灣農民　陳吉仲籲：若政治操作要小心

逛夜市！媽攤子旁停下餵孩　「老闆出聲」她秒懂：難怪生意冷清

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

他買好市多「限定甜點」踩巨雷！網見賣相退3步　內行反轉「曝極品吃法」

闖紅燈被攔！菜鳥警「開單爽簽名」...新北哥一看愣住　網笑爛：陳Sir累了

老車汰舊換新補助草案出爐！明年起擴大對象…1至4期最多領5千

被評為東京必喝5大咖啡　DoMo Cafe禮盒再奪「觀光伴手禮」金牌

到府城吃辦桌！他霸氣為寶貝女兒做出「一條龍」超豪華喜宴

新北市圖新店分館改裝10日起暫停服務　號召民眾將「書朋友」帶回家

女大生AirPods掉落水溝！　好心人幫撈起「左邊耳機」　她尷尬：我掉的是右耳

飛時上限、休時標準應要跟進歐美　空服員工會喊話檢討台灣AOR

陸「惠台26條」吸引台灣農民　陳吉仲籲：若政治操作要小心

逛夜市！媽攤子旁停下餵孩　「老闆出聲」她秒懂：難怪生意冷清

劉詩詩產後首度復出超逼人！挑戰「液態亮片褲」真實身材全露

電子支付2020年目標拚到52%　顧立雄：有一度難度會努力

總統府認定「26條」為一國兩制行動計畫　國安會9月報告已預判揭露

2019台灣裙襬搖搖國際高爾夫球錦標賽　屏東好物站上國際舞台

大陸體育惠台措施　體育署長：一切依照兩岸關係條例

中火續減煤中部電力靠外地　中市府回擊台電：承受數十年污染

嗅到韓國瑜贏的風向　黃暐瀚：民進黨「逢韓必反」被逆轉五五波　

惠台26條磁吸高端人才　但「敢不敢西進」要看兩岸關係

12強／對郭泰源球速印象深　古田敦也：砰！砰！看不到

韓男被分手！趁同居女睡著「床上淋汽油」點火　看她全身燒成火球

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

生活熱門新聞

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

「道明寺的家」沒了　劉家昌汐止豪宅拆除如氣爆

客叫餐送上樓　外送員一看備註：餐點丟地上

「18縣市防10級強風」今南部也變天　周末降到19度

年輕人買105元小蛋糕付錢過程！　女店員：奇妙

女兒出嫁超豪華喜宴　老爸真的做出「一條龍」

韓好市多曝光！台人見亮點：盼引進台灣　網一面倒看衰

她列10大孤僻症狀　網：我全中

他自助餐雪恥夾爆　網一看哭了

她親送喜帖卻被放鳥！　一滑臉書揭謊言

電剪頭皮紅腫！理髮師丟飯碗嘆：該換枕頭套

打開好市多花生醬愣住！　網笑：妳好幸運

逢甲夜市「驚悚比人高垃圾山」　半小時100遊客亂丟

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

更多熱門

相關新聞

IASS在台舉辦！ICAO大咖國家都來了

IASS在台舉辦！ICAO大咖國家都來了

一年一度的世界飛安高峰會（IASS）在財團法人中華航空事業發展基金會多年努力爭取下，今年一連3天首度移師台北舉行，美、英、法、德等30多個ICAO參與大國，約350名飛安專業人士全聚集。交通部長林佳龍表示，強調各國應加強區域層級的合作，更突顯台灣參與全球飛安體系的必要性與正當性。

世界飛安峰會陸港澳缺席　陸委會回應

世界飛安峰會陸港澳缺席　陸委會回應

中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材回應

中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材回應

世界飛安高峰會11月台北登場　陸方杯葛

世界飛安高峰會11月台北登場　陸方杯葛

罷工案裁決結果出爐　長榮航：擬提出行政訴訟捍衛公司權益

罷工案裁決結果出爐　長榮航：擬提出行政訴訟捍衛公司權益

關鍵字：

世界飛安高峰會飛安桃園市空服員職業工會

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

又一世界遺產！合掌村竄天大火

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

狗主問防咬沙發　闆娘聽品種秒打槍

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面