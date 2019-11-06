習近平與馬克宏今領導人會談　傳中法簽總值150億美元合約





▲中國國家主席習近平6日於北京人民大會堂與法國總統進行會談。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

法國總統馬克宏於4至6日於中國進行訪問，6日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會談後，更前往上海進博會致詞。根據外媒報導，馬克宏本次到訪後，中法已簽下150億美元協議。

根據《路透社》報導，一位中國官員於周三（6日）的新聞簡報說到，中法簽下150億美元協議，領域包含航空、能源及農業，並准許20家法國公司向中方出口家禽，例如牛肉與豬肉。

法國總統辦公室消息得知，中法也達成共識，同意擴大今年初達成的拓展家禽出口協議，包含鴨、鵝與鵝肝，並且會致力完成法國出口豬隻精子到中國的協議。

根據《新華社》報導，在兩人的會談中習近平指出，「我們在兩國建交55周年之際實現了互訪，推動中法關係邁上了新台階。我願同你一道，面向世界、面向未來、面向人民，推動中法全面戰略夥伴關係更上層樓，繼續走在大國關係前列。」

習近平表示，面對百年未有之大變局，中法作為聯合國安理會常任理事國和東西方文明代表，理應擔負起更多責任，展現大國擔當。兩國應該堅持獨立自主傳統，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以世界貿易組織規則為基石的多邊貿易體制。

習近平也透露，中國政府剛剛成功在巴黎定價發行40億歐元主權債券。這是自2004年以來中方第一次發行歐元主權債券，也是我們為支持巴黎國際金融中心建設、深化中法中歐金融合作採取的一項重要行動。