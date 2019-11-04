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培養醫學生兼具專業與人文素養　慈濟醫院陳宗鷹獲醫療奉獻獎

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▲花蓮慈濟醫院副院長陳宗鷹（右三），是首位以醫學教學貢獻獲得花蓮縣醫師公會第十二屆醫療奉獻獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院副院長陳宗鷹（中），是首位以醫學教學貢獻獲得花蓮縣醫師公會第十二屆醫療奉獻獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在麻醉領域從醫三十年的花蓮慈濟醫院副院長陳宗鷹，在花蓮培養優秀麻醉與疼痛專科醫師人才已有十五年。他在2009年承擔花蓮慈院教學部主任後，兼任醫學系臨床教學，並自七年前接任慈濟大學醫學系系主任，致力於醫學教育。今年，他獲頒花蓮縣醫療奉獻獎，也是首位以醫學教學貢獻獲得這項殊榮的醫師。

▲花蓮慈濟醫院副院長陳宗鷹（右三），是首位以醫學教學貢獻獲得花蓮縣醫師公會第十二屆醫療奉獻獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院副院長陳宗鷹（左），為慈大醫學系六年級學生講解麻醉科醫師在手術室的工作內容。

陳宗鷹副院長很感謝證嚴法師創立慈濟醫院並設立慈濟大學醫學系，讓他有機會承擔花蓮慈院教學部主任及慈大醫學系主任，進而聯合東區醫療院所精進醫學教學品質；他也很感激醫界前輩，頒發醫療奉獻獎肯定他在慈濟醫院及慈大醫學系培育人才的努力；最後他還要感恩教學團隊，一起在教學路上培養仁心仁術的醫療專業人員。

回憶2003年，陳宗鷹剛從美國約翰霍普金斯醫學中心麻醉部（Johns Hopkins Medical Institute, Division of Neuroanesthesia and Critical Care Medicine, Department of Anesthesiology）完成為期一年半的神經麻醉進修課程回到台灣，隔年就受到腦神經外科專家林欣榮院長，及時任麻醉部主任的石明煌醫師邀請，希望他加入花蓮慈院團隊，在東部培養麻醉與疼痛專科醫師人才。

▲花蓮慈濟醫院副院長陳宗鷹（右三），是首位以醫學教學貢獻獲得花蓮縣醫師公會第十二屆醫療奉獻獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

左起花蓮慈院血液腫瘤科病房主任朱崧肇、外科部主任張睿智、肝膽腸胃科醫師易志勳、復健醫學部復健醫學科醫師洪裕洲（右一）都獲得花蓮縣醫師公會優良醫師的表揚。

「當時來不來花蓮？」最令陳宗鷹及家人困擾的是到花蓮路途遙遠，以及孩子的就學問題。陳宗鷹笑著說，就在從台南市開車來花蓮的途中，他們就受困在南橫公路上，家人免不了再提醒他好好深思考慮一番吧。但他很認同證嚴法師的「人本醫療，尊重生命」以及「感恩、尊重、愛」的理念，於是說服家人一起並留在花蓮，沒想到一待就是十五年。

陳宗鷹專精於臨床麻醉學、神經麻醉、疼痛醫學、局部腦缺血神經保護等。病人從手術前評估說明、手術中病人的生命安全監測，到手術後恢復訪視等，麻醉科醫師必須非常謹慎。陳宗鷹說，因為「麻醉醫師是病人生死大門的守門員」。

除了守護病人的生命之外，陳宗鷹還熱衷於醫學教育，他認為，在傳授後輩經驗、知識或學習方法的過程中，不只讓自己思路清晰，還能教學相長，所以「走在教學這條路上很歡喜，不覺得累」。

剛開始，身兼教學部主任、醫學系臨床教學副主任，陳宗鷹逐步建立院內教學制度，改善臨床學習環境，向衛福部爭取各專科住院醫師訓練容額，之後推出菁英計劃培育人才進修、續航計劃專業人才發展及留任獎金留住醫療人才等，讓東部地區能擁有全面的醫療人才與優質醫療照護。以花蓮慈院為例，目前有30 %主治醫師與62%住院醫師為慈大畢業生，而其中更有53.19%的慈大醫學系畢業生，選擇招募困難的內、外、婦、兒科與急診。

▲花蓮慈濟醫院副院長陳宗鷹（右三），是首位以醫學教學貢獻獲得花蓮縣醫師公會第十二屆醫療奉獻獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳宗鷹歡迎新進駐院醫師。

七年前，陳宗鷹帶領教學團隊承擔「宜花東醫療院所臨床教學與研究品質提升計畫」，與九家宜花東區域級以上醫院合作，共同透過經驗交流，學習各院教學成效，提升東部地區教學品質。

2012年，陳宗鷹接任慈大醫學系系主任，剛好是醫學系學制從七年制改為六年制，當時除了重新規劃醫療專業課程，讓大學一、二年級的學生有臨床老師的教導之外，還有居家訪貧、義診活動等等課程。除了大體模擬手術、解剖課程等慈濟特有的人文課程，又在學生家訪大體老師生平的過程中設計新課程，希望培養醫學生兼具專業知識與人文素養，成為視病猶親的良醫。

在醫師節前，花蓮慈院除了陳宗鷹副院長獲花蓮縣醫療奉獻獎外，肝膽腸胃科主治醫師易志勳、血液腫瘤科病房主任朱崧肇、外科部主任張睿智、復健醫學部復健醫學科醫師洪裕洲也獲得花蓮縣優良醫師的表揚。

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