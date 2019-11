培養醫學生兼具專業與人文素養　慈濟醫院陳宗鷹獲醫療奉獻獎

▲花蓮慈濟醫院副院長陳宗鷹(中),是首位以醫學教學貢獻獲得花蓮縣醫師公會第十二屆醫療奉獻獎。(圖/慈濟醫學中心提供,下同)

記者王兆麟/花蓮報導

在麻醉領域從醫三十年的花蓮慈濟醫院副院長陳宗鷹,在花蓮培養優秀麻醉與疼痛專科醫師人才已有十五年。他在2009年承擔花蓮慈院教學部主任後,兼任醫學系臨床教學,並自七年前接任慈濟大學醫學系系主任,致力於醫學教育。今年,他獲頒花蓮縣醫療奉獻獎,也是首位以醫學教學貢獻獲得這項殊榮的醫師。

▲花蓮慈濟醫院副院長陳宗鷹(左),為慈大醫學系六年級學生講解麻醉科醫師在手術室的工作內容。

陳宗鷹副院長很感謝證嚴法師創立慈濟醫院並設立慈濟大學醫學系,讓他有機會承擔花蓮慈院教學部主任及慈大醫學系主任,進而聯合東區醫療院所精進醫學教學品質;他也很感激醫界前輩,頒發醫療奉獻獎肯定他在慈濟醫院及慈大醫學系培育人才的努力;最後他還要感恩教學團隊,一起在教學路上培養仁心仁術的醫療專業人員。

回憶2003年,陳宗鷹剛從美國約翰霍普金斯醫學中心麻醉部(Johns Hopkins Medical Institute, Division of Neuroanesthesia and Critical Care Medicine, Department of Anesthesiology)完成為期一年半的神經麻醉進修課程回到台灣,隔年就受到腦神經外科專家林欣榮院長,及時任麻醉部主任的石明煌醫師邀請,希望他加入花蓮慈院團隊,在東部培養麻醉與疼痛專科醫師人才。

▲左起花蓮慈院血液腫瘤科病房主任朱崧肇、外科部主任張睿智、肝膽腸胃科醫師易志勳、復健醫學部復健醫學科醫師洪裕洲(右一)都獲得花蓮縣醫師公會優良醫師的表揚。

「當時來不來花蓮?」最令陳宗鷹及家人困擾的是到花蓮路途遙遠,以及孩子的就學問題。陳宗鷹笑著說,就在從台南市開車來花蓮的途中,他們就受困在南橫公路上,家人免不了再提醒他好好深思考慮一番吧。但他很認同證嚴法師的「人本醫療,尊重生命」以及「感恩、尊重、愛」的理念,於是說服家人一起並留在花蓮,沒想到一待就是十五年。

陳宗鷹專精於臨床麻醉學、神經麻醉、疼痛醫學、局部腦缺血神經保護等。病人從手術前評估說明、手術中病人的生命安全監測,到手術後恢復訪視等,麻醉科醫師必須非常謹慎。陳宗鷹說,因為「麻醉醫師是病人生死大門的守門員」。

除了守護病人的生命之外,陳宗鷹還熱衷於醫學教育,他認為,在傳授後輩經驗、知識或學習方法的過程中,不只讓自己思路清晰,還能教學相長,所以「走在教學這條路上很歡喜,不覺得累」。

剛開始,身兼教學部主任、醫學系臨床教學副主任,陳宗鷹逐步建立院內教學制度,改善臨床學習環境,向衛福部爭取各專科住院醫師訓練容額,之後推出菁英計劃培育人才進修、續航計劃專業人才發展及留任獎金留住醫療人才等,讓東部地區能擁有全面的醫療人才與優質醫療照護。以花蓮慈院為例,目前有30 %主治醫師與62%住院醫師為慈大畢業生,而其中更有53.19%的慈大醫學系畢業生,選擇招募困難的內、外、婦、兒科與急診。

▲陳宗鷹歡迎新進駐院醫師。

七年前,陳宗鷹帶領教學團隊承擔「宜花東醫療院所臨床教學與研究品質提升計畫」,與九家宜花東區域級以上醫院合作,共同透過經驗交流,學習各院教學成效,提升東部地區教學品質。

2012年,陳宗鷹接任慈大醫學系系主任,剛好是醫學系學制從七年制改為六年制,當時除了重新規劃醫療專業課程,讓大學一、二年級的學生有臨床老師的教導之外,還有居家訪貧、義診活動等等課程。除了大體模擬手術、解剖課程等慈濟特有的人文課程,又在學生家訪大體老師生平的過程中設計新課程,希望培養醫學生兼具專業知識與人文素養,成為視病猶親的良醫。

在醫師節前,花蓮慈院除了陳宗鷹副院長獲花蓮縣醫療奉獻獎外,肝膽腸胃科主治醫師易志勳、血液腫瘤科病房主任朱崧肇、外科部主任張睿智、復健醫學部復健醫學科醫師洪裕洲也獲得花蓮縣優良醫師的表揚。

