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慈濟柬埔寨義診　中醫讓失語病人能開口

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11月1日慈濟與TYDA一起為當地退伍殘障軍兵舉辦約6百戶大型發放，每戶40公斤台灣農委會提供的大米與慈濟毛毯。(圖為慈濟基金會提供)

▲ 11月1日慈濟與TYDA一起為當地退伍殘障軍兵舉辦約6百戶大型發放，每戶40公斤台灣農委會提供的大米與慈濟毛毯。(圖為慈濟基金會提供)

圖、文／慈濟基金會　林佳予

包含新加坡、台灣、馬來西亞、越南、菲律賓、柬埔寨共六個國家、逾120人的慈濟柬埔寨義診與發放關懷團，11月初在柬埔寨馬德望省(Battambang)進行為期3天的義診，預計5千人次受益。11月1日下午在巴比省(Poipet)與「柬埔寨總理青年志願醫師協會」（TYDA）一起為當地退伍殘障軍兵舉辦約6百戶大型發放。11月2日慈濟義診時，中醫師讓一位中風失言的老奶奶開口說話，老奶奶感動落淚感恩慈濟人醫會醫師。

來自台灣前往柬埔寨義診團在大林慈濟醫院林名男副院長、慈濟志工陳金發帶隊下，共有來自台北、花蓮、台中、大林、玉里慈濟醫院，以及台灣慈濟人醫會成員、後勤慈濟志工等，前往柬埔寨與其他國家的慈濟醫療團隊會合。

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▼ 婦女開心的跟慈濟志工表示，有了這些米就可以讓一家三口吃上好一陣子了。(圖為慈濟基金會提供)

婦女開心的跟慈濟志工表示，有了這些米就可以讓一家三口吃上好一陣子了。(圖為慈濟基金會提供)

11月1日慈濟和TYDA一起在巴比省317殘障軍兵發展協會中心為殘障軍兵發放6百戶，柬埔寨總理長媳貝占莫妮洪馬內夫人(Mrs. Pich Chanmony Hun Manet)代表TYDA出席致詞感恩慈濟。當地主要是過去內戰期間被地雷砲彈炸傷的軍兵，受傷後退伍被安置於此，慈濟發放給每戶40公斤來自台灣農委會提供的愛心米，以及慈濟毛毯，一位婦女開心的跟慈濟志工表示，他們平時主要吃米飯，都沒能吃到菜，有了這些大米就可以讓他們一家吃上好一陣子了。

當地村民高文淵(音譯)向貝占莫妮洪馬內夫人表示，他被炸傷後身體裡彷彿還有砲彈，慈濟基金會劉濟雨副執行長、大林慈濟醫院林名男副院長建議隔天到慈濟義診的地方看診。高先生11月2日上午來到慈濟與TYDA合辦義診的學校，向志工表示他25歲時右腳踩到地雷被炸傷截肢、只能穿義肢，而左腳跟右手也被炸傷，56歲的他右手至今仍無法舉高。

▼ 慈濟志工和當地孩童互動，讓孩童開懷大笑。(圖為慈濟基金會提供)

慈濟志工和當地孩童互動，讓孩童開懷大笑。(圖為慈濟基金會提供)

▼ 慈濟志工播放柬埔寨文的〈一家人〉，帶動小孩表演給家長們看。(圖為慈濟基金會提供)

慈濟志工播放柬埔寨文的〈一家人〉，帶動小孩表演給家長們看。(圖為慈濟基金會提供)

高先生來到慈濟義診中醫診間接受針灸後，右手慢慢可以舉高伸直了，他開心地舉給貝占莫妮洪馬內夫人、林名男副院長看，中醫師施藥後提醒之後要慢慢復健。高文淵表示，非常感謝慈濟千里迢迢從台灣及各地來幫忙柬埔寨人，他要代表全體受惠的6百多家感恩慈濟，以後慈濟有活動他很樂意幫忙。

一位老奶奶坐在拉車上被帶進中醫診間，原來她中風約1年，腳無法行走，但因為貧窮的關係，目前只接受到一次的治療。老奶奶手部肌張力小，又因長期臥床導致無法講話。

馬來西亞王玟富醫師為老奶奶針灸治療後，王玟富問老奶奶：「講話有沒有好？」翻譯協助問完，老奶奶立刻說：「好了！」當老奶奶發現自己可以說話了，喜極而泣，手也可以往上抬了，不斷向王玟富醫師道謝。

▼ 當地村民高文淵(坐者，左一)向貝占莫妮洪馬內夫人(站者，右二)表示身上還有砲彈，慈濟基金會劉濟雨副執行長(站者，左三)、大林慈濟醫院林名男副院長(站者，左二)建議隔天到慈濟義診的地方看診。(圖為慈濟基金會提供)

當地村民高文淵(坐者，左一)向貝占莫妮洪馬內夫人(站者，右二)表示身上還有砲彈，慈濟基金會劉濟雨副執行長(站者，左三)、大林慈濟醫院林名男副院長(站者，左二)建議隔天到慈濟義診的地方看診。(圖為慈濟基金會提供)

王玟富醫師表示，慈濟人醫會就是要做有溫度的醫療，來這裡就是要拔苦予樂。人生最痛苦的是病痛，老奶奶生活無法自理，又無法講出鬱結在心的苦，日子久了難免沮喪。我鼓勵她不要放棄，要有信心。王玟富醫師指出，發現這裡的人不知道怎麼去尋求醫療幫忙，我們來這裡是為了幫他們點亮一盞燈，給予希望，或許只有幫他們一點點，至少讓他們知道有人關心他。

慈濟基金會表示，慈濟在11月1日到3日將在馬德望轉診醫院、馬德望省醫院等地進行包含內科、牙科、外科、眼科、婦科、中醫科等義診，預計5千人次受惠。

▼ 高文淵接受中醫針灸後，右手慢慢可以舉高伸直了，林名男副院長(左二)向中醫師了解。

高文淵開心地舉給貝占莫妮洪馬內夫人(右二)看，夫人也覺得很不可思議。(圖為慈濟基金會提供)

▼ 高文淵開心地舉給貝占莫妮洪馬內夫人(右二)看，夫人也覺得很不可思議。(圖為慈濟基金會提供)

高文淵接受中醫針灸後，右手慢慢可以舉高伸直了，林名男副院長(左二)向中醫師了解。

▼ 馬來西亞王玟富醫師(左)為老奶奶針灸治療，老奶奶發現自己可以說話，不斷向王玟富醫師道謝。(圖為慈濟基金會提供)

馬來西亞王玟富醫師(左)為老奶奶針灸治療，老奶奶發現自己可以說話，不斷向王玟富醫師道謝。(圖為慈濟基金會提供)

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