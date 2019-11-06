▲電子煙「NO」！宜蘭電子煙自治條例草案預訂2020年上路。（示意圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府為強化防制電子煙之危害，特別先行研擬「宜蘭縣電子煙危害防制自治條例」草案，將電子煙比照一般紙菸予以規範，並限制使用電子煙場所、及擬定相關罰則等，以保護縣民的健康。

「宜蘭縣電子煙危害防制自治條例」草案重點，包括明訂未滿18歲不得使用電子煙、任何人不得供應電子煙予未滿18歲者、限制使用電子煙之場所、以及擬定相關罰則等，以填補菸害防制法修法完成前之空窗期，防制電子煙對民眾之危害，並維護兒童及青少年健康。

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目前電子煙尚無明確之法令規範，但為防制電子煙對民眾之危害，並維護兒童及青少年健康，加強管制電子煙具有其必要性及正當性。中央菸害防制法已將電子煙納入修正草案，明訂禁止輸入、販售、及限制使用場所等規定，惟目前仍在立法院審議中。

為使「宜蘭縣電子煙危害防制自治條例」更臻周延，宜蘭衛生局特邀請相關單位，如教育處、警察局、秘書處、及校外會等，共同研商凝聚共識。

宜蘭衛生局長徐迺維表示，電子煙有相當比例含有尼古丁之成分，仍有成癮之可能性；此外還有亞硝胺、丙二醇等有毒物質，成份複雜。

且電子煙會添加許多調味成分，如水果味、甜味、薄荷味等香味，吸完後身上不會殘留菸味，使得青少年更易受誘惑而嘗試，造成其進一步染上菸瘾，並危害其健康；嚴重時更可能造成大腦永久性損害。

宜蘭衛生局指出，食藥署抽驗電子煙時也發現，100%電子煙成品含有甲醛、90.3%含乙醛，這些都是致癌物；國外更發生多起電子煙自燃或爆炸事件！

另外電子煙同時也危害到周遭人的身體健康，根據Schober等人於2014年的研究結果顯示，於通風良好的室內環境使用電子煙2小時，室內空氣中即可測得大量的丙二醇、甘油、尼古丁濃度，PM2.5平均濃度為197g/m3（我國室內空氣品質標準PM2.5需低於35g/m3），室內的多環芳香烴(PAHs)濃度約增加20%、空氣中的金屬鋁濃度增加2.4倍，這些都對空氣品質的影響甚大，甚至造成嚴重的污染。

「宜蘭縣電子煙危害防制自治條例」草案，是經過3次討論後定案，將電子煙比照一般紙菸予以規範，並限制使用電子煙場所、以及擬定相關罰則等。後續待完成辦理草案預告及各項法制作業程序後，將函請宜蘭縣議會審議完成立法，以保護縣民的健康。

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