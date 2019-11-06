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妹子愛水「埋線拉提」…線頭卻從臉頰竄出！　網歪樓手癢：快給我打火機

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▲▼臉部埋線線頭竟跑出來。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲雖然會忍不住手癢，但千萬別自己把線拉出來。（圖／當事者授權提供）

記者黃可昀／綜合報導

不少愛美女性會為了便漂亮尋求醫美，三重一名女網友日前就去做了「臉部埋線」，希望達到拉提瘦小臉的效果，怎料才手術完不到2個月，左邊臉頰竟然噴出一條線頭，在臉上晃呀晃，害她一照鏡子就嚇傻了。不少網友看到照片後都心癢癢，直呼「好想拉掉」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她是9月13日到醫美診所進行埋線拉提，當天回家就發現臉頰有微小的白色凸起物，她以為是痘痘所以猛擠，結果擠了1個多月沒擠出膿包，反而擠出一條線，今天早上看到那白白的小線頭便輕輕一拉，想不到整條線就這樣外露，讓她不知所措。

請繼續往下閱讀...

▲▼臉部埋線線頭竟跑出來。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO還以為是痘痘，所以把線擠出來了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友回應，原PO千萬不要擅自把線拉掉，而且傷口有點紅腫現象，應該立即回診所給醫生處理，「快去醫院抽出來，免得細菌感染，變成感染化膿」、「千萬不要拉，這種線大多數都是倒鉤的，建議剪掉貼人工皮」、「自體排斥？皮膚有紅腫，快回診」、「天哪，這讓我有點畏懼去埋線了」、「妳算好的，我們公司有個女生埋線變成貓咪臉。」

還有網友歪樓說，看著一條線掛在臉上，實在是忍不住想伸手拉掉，「好想把它拉出來」、「很想抽出來（手癢）」、「我肚子有埋過，跑出來，我直接拉出來」、「對不起…我好想把它抽出來。」還有人開玩笑說，看到線頭就很想拿打火機燒，「我媽以前有線頭都會拿打火機燒」、「看到線頭就忍不住想拿打火機燒」、「放鞭炮的引線」、「好像乾掉的冬粉」、「快給我賴打（打火機）我快受不了了」。

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