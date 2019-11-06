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機師帶「正妹女友」坐駕駛艙被停飛！　「換頭舊照」流出...網：他會吐血

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▲桂林航空當事網紅被起底。（圖／翻攝自微博）

▲桂林航空當事網紅現在的照片看來是一名正妹。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

桂林航空一名機長日前在飛行時，讓正妹女乘客進入駕駛艙拍照，最後被處罰永久停飛。現在更被爆出，這名女乘客是一名網紅，與涉事機長是情侶關係，雖然已把微博都刪除，但整形以前的舊照還是全被翻出來。

根據《澎湃新聞》報導，被停飛的當事機長，其實是讓女友進入駕駛艙，還坐在駕駛座上拍照留念。事發之後，桂林航空的董事長、總經理、維修副總經理等多名高層都受到牽連，被集體處罰及扣罰工資，涉事機組人員無限期停飛及接受調查。

▲邀請正妹坐駕駛艙拍照，桂林航空公布機長處分。（圖／翻攝自微博）

據瞭解，該名女網紅為廣西桂林旅遊學院的空乘專業學生，目前已回校接受調查。而該位網紅也受到肉搜，越來越多照片爆出，膚白、貌美身材纖細，還有著一雙靈動大眼睛。

但網紅2014年在IG的舊照片隨即也被翻出來，當時的她沒有使用濾鏡，嘴巴、鼻子、臉型，膚色全和現在的她都有差距。大陸網友看了照片之後紛紛感歎，「果然整容改變命運啊」、「機長看了之後狂吐幾口鮮血，為了個換頭怪，前程盡毀」。

▲桂林航空當事網紅被起底。（圖／翻攝自微博）

微博網友「確認消息」3日發文指出，一名桂林航空機長邀請旅客到駕駛艙就座，從機艙內部擺設看來，是正在飛行中的航班，而不是模擬飛行。照片中可見，一名穿著非航空制服、未帶任何證件的年輕正妹，坐在機長駕駛艙座位上，開心的擺著POSE，單手對著鏡頭比V，下面還配上「超級感謝機長，實在是太開心了」的文字。

機長邀約進駕駛艙！白皙正妹「比V燦笑」拍照：超開心　結局出爐掰掰了

▲桂林航空當事網紅被起底。（圖／翻攝自微博）

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