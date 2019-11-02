李興文兒賣場露鳥　IKEA：坐過的椅子、馬桶全換掉

▲藝人李興文兒子李堉睿闖入IKEA新莊店拍影片，因疑似有「全裸」不當行徑遭控告妨害風化、侵入建築物。（圖／記者陳豐德攝、翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt，以下同）



記者游鎧丞／綜合報導

藝人李興文長子李堉睿日前，因違法夜宿IKEA新莊店全裸拍影片，影片曝光後引起國內一陣嘩然大波；在影片當中，李堉睿在鏡頭中全裸入鏡，更在店內做出不雅舉動；為此IKEA新莊店已向新莊分局控告李堉睿有妨害風化、不法侵入建築物之嫌，日前更傳出IKEA新莊店已將李堉睿在影片當中所使用過的馬桶、椅子等物件進行更換。

▲李堉睿接受訪問時表示，他會勇敢面對後續必須承擔的司法責任。

經《ETtoday新聞雲》向IKEA求證過後，IKEA表示，雖說李堉睿強調影片拍攝當下有穿著內衣褲，但為避免消費民眾因「夜宿」影片對店內物品產生衛生疑慮，因此在李堉睿影片當中所出現過的馬桶、椅子、蓮蓬頭等展示品，都將進行全面換新；同時其睡過的床墊跟床包也將進行更新及消毒；但IKEA也強調，品牌原本就會針對店內展示品進行例行性的更換及消毒，還請消費者無須太過恐慌。

在IKEA新莊店報案後，新莊警分局已依刑法妨害風化、侵入建築物案受理，並前往李堉睿淡水住處通知本人到案說明；在前往警局的過程當中，李堉睿僅低調表示，爸爸對這件事情很生氣，並要他自己承擔後續的司法責任。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

