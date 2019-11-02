鐵路便當節剩3天！　北車打卡3步驟免費喝「絕版蘇打冰淇淋」

▲絕版蘇打冰淇淋堪稱是「40年前的珍珠奶茶」。（圖／台鐵提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵局主辦的第5屆鐵路便當節，從11月1日起一連4天至11月4日，每天10時至19時在台北車站大廳盛大舉行，邀請5國27家鐵道相關業者參展，現場展現來自國內外超過35款以上的特色便當，快揪親朋好友吃一波。台鐵表示，展場東南角有一間復刻的鐵路餐廳，內部陳設50、60年代的桌椅、菜單及價目表，更經典重現蘇打冰淇淋，只要民眾拍照後在臉書打卡，就有機會免費喝到，且每天僅限量250杯。

台鐵表示，本屆五國25家鐵道業者限量推出當地特色便當，首日民眾搶購便當外，周邊鐵道商品及旅遊亦是民眾熱烈詢問與購買；另外有一懷舊景象，那就是在整個展場東南角中隱藏一間複刻的鐵路餐廳，內部除陳設當年景物如桌椅、點菜單、價目表及服務人員服飾外，更有當年販售的甜點蘇打冰淇淋重現於會場。

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台鐵說，4天展期中的「絕版蘇打冰淇淋」不賣，只要打卡就能換一杯，這個古草味勘稱是「40年前的珍珠奶茶」，非常值得民眾懷舊嚐鮮，歡迎有興趣的朋友們前來品嚐，每日限量250杯，要來要快喔。

跟著做免費喝「絕版蘇打冰淇淋」（每日限量250名）

1.拿出相機、手機到「鐵路便當節展主題區」

2.拍照上傳至個人臉書，並標記「#鐵路便當節移動的美好」上傳後設定公開

3.有機會兌換台北鐵路餐廳經典飲品一款，蘇打冰淇淋、冰咖啡二選一

▲▼鐵路便當節人潮爆滿，多款限量便當立即搶光。（圖／台鐵提供）

為吸引民眾參加鐵路便當節，除了推出絕版的冰淇淋汽水，台鐵表示，凡展期間購物消費滿1000元，就有機會獲得限量2019年鐵路便當節限量交通票卡，滿3000元加碼贈復刻版手翻倒茶杯，以凡購買展區內臺鐵便當本舖限定品項便當，便有機會獲得台鐵與泰山首度攜手合作聯名，限定藍皮包裝烏龍茶，數量有限。

▲▼國內外特色便當等你來吃。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼國內外特色便當等你來吃。（圖／記者黃克翔攝）

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